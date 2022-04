“Duet of Reflection”, la colección trilingüe de haikus de Antonio García Velasco

“Duet of Reflection” es una colección trilingüe de haikus en español, inglés y japonés. El proceso de creación fue el siguiente: Antonio García Velasco escribió el libro “100 haikus para ti” (en español e inglés) que, por medio del poeta belga Germain Droogenbroodt fue enviado a la editora japonesa Mariko Sumikura, quien aceptó la edición en la colección citada.

La poeta japonesa Ikuyo Yoshimura se encargó de la traducción al japonés de los haikus de García Velasco y, a su vez, escribió otros cien haikus más o menos inspirados en ellos. Antonio recibió los haikus de Ikuyo en inglés y japonés y, valiéndose de traductores automáticos, hizo la versión en español procurando siempre el respeto al contenido y la adaptación métrica de 5-7-5 sílabas para conseguir la cadencia que deben poseer estas composiciones. El libro, pues, consta de 200 haikus en español, inglés y japonés y nos llega por medio de Amazon, publicados por la editorial japonesa JUNPA BOOKS.

El libro lleva un prefacio de la poeta Ikuyo Yoshimura en japonés, inglés y español y, al final, tras los doscientos haikus, una nota biobliográfica de la autora japonesa y del autor español. El colofón dice:

Duet of Reflection Antonio García Velasco & Ikuyo Yoshimura March 31, 2022. The first edition Publisher: Japan Universal Poets Association All rights reserved.