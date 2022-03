“Falta concienciar a la gente del valor del respeto desde temprana edad”

Alberto Jiménez Pérez (Alhaurín de la Torre, 2003) y Natalia Cuevas Sgromo (Málaga, 2003) han obtenido recientemente gracias a esta participación el primer premio del certamen “Alhaurín de la Torre por la igualdad”, que instaba a la ciudadanía local a subir vídeos a TikTok por la igualdad de género con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Ahora su pieza opta a los premios nacionales de la iniciativa “Rodando por la igualdad” (dotados con 1.000, 500, 400, 300 y 200 euros), por los que compiten los vídeos ganadores de los más de 30 certámenes que forman el proyecto y que están distribuidos por todo nuestro país.

Antes de que se conozca el palmarés nacional, el jueves 31 de marzo, han atendido a las preguntas de la organización de “Rodando por la igualdad”.

Enhorabuena por el primer premio del certamen. ¿Cómo recibisteis la noticia? ¿Qué sentisteis al conocer que vuestra obra había obtenido el primer premio?

(Alberto) ¡Gracias! Genial. No todos los días te levantas sabiendo que has ganado un premio guay de un corto. Me sorprendió gratamente, sin duda.

(Natalia) ¡Gracias! Estaba ansiosa por saber los resultados, nos enteramos porque miraba siempre el correo por si nos daban la noticia de los ganadores. Cuando me enteré llamé directamente a Alberto y los dos nos sentimos eufóricos y contentos de que nuestra idea ganó.

¿De dónde surgió la idea del vídeo? ¿Contasteis con alguna colaboración al realizarlo?

(Alberto) La idea se me ocurrió a mí pensando en qué podríamos hacer. Se me ocurrió esto debido a que constantemente me confunden con una mujer por mi pelo largo y la mascarilla. Una vez estaba esperando a Natalia en la puerta de un baño y en menos de un minuto tres mujeres me preguntaron si estaba esperando para entrar. Era obviamente el baño de mujeres, me quité la mascarilla y todas se rieron. Casi siempre son risas, pero una vez iba enfrente de un bar y unas personas me gritaron algo en la terraza. Yo no les hice mucho caso porque estaba yendo a mi casa y pasaba de ellos, pero sin duda me dio que reflexionar y para la idea de este vídeo. Y claro, conté con la colaboración de Natalia, sin ella no hubiese sabido del certamen.

(Natalia) Cuando me enteré del certamen quise participar al segundo. Se lo conté a Alberto para pensar en cómo hacer el vídeo entre los dos. En una lluvia de ideas llegamos a la conclusión de que la mejor idea era esta ya que los dos recibimos acoso callejero, pero sin embargo cuando Alberto se quitaba la mascarilla se disculpan con él por ser hombre, cuando yo sé que conmigo no van a disculparse. De hecho una vez Alberto y yo estábamos dando una vuelta por el centro de Málaga y a él lo confundieron con una chica, entonces un hombre empezó a perseguirnos a nuestro lado y estuvo así durante 5 minutos hasta que yo le dije que nos dejara en paz, pero él no paró y no fue hasta que Alberto se quitó la mascarilla y le dijo que dejase de perseguirnos y molestarnos cuando el hombre, con cara de sorprendido, dio media vuelta y se fue sólo porque se dio cuenta de que Alberto no era una chica. Es vergonzoso que sigan existiendo este tipo de situaciones a día de hoy, esto indica que todavía falta mucho que hacer en esta sociedad para conseguir lo que busca el feminismo: la igualdad.

¿Qué creéis que nos falta por hacer a la sociedad en general en materia de igualdad? ¿Qué iniciativas propondríais a nivel local para mejorar en este campo?

(Alberto) Falta concienciar a la gente desde temprana edad del valor del respeto. Las medidas que pondría quizá serían educación sana en colegios, si bien no adoctrinamiento, pero sí enseñar el valor del respeto y su importancia para que la sociedad funcione correctamente y vivamos todos una vida lo más libre posible de interacciones negativas entre nosotros.

(Natalia) Creo que todo lo que se haga por la igualdad suma, lo más importante es apuntar a las nuevas generaciones. La primera causa de que exista el machismo a día de hoy es que los niños se críen en un ambiente o una familia machista ya que eso hará que lo vean como algo normal y lo repitan cuando sean mayores. Siempre se debe actuar cuando se vean este tipo de situaciones para que no pasen más. Lo que me parece más importante de todo es que siempre se escuche a la víctima porque en donde una situación machista se pase por alto esto da pie a que siga pasando sin ningún tipo de consecuencia.

¿Utilizáis habitualmente TikTok? ¿Creéis que puede ser útil para concienciar y hacer llegar mensajes como por ejemplo los realizados en este certamen, sobre igualdad?

(Alberto) No uso habitualmente TikTok, aunque sí otras redes sociales, pero sin duda las redes sociales son una piedra angular en esto de concienciar a la gente. Transmitir el valor de aceptar a los demás como son y no desprestigiarlos por ello debe empezar a estar de moda y las redes sociales juegan un gran papel de responsabilidad.

(Natalia) Sí, utilizo TikTok habitualmente. Creo que sí es útil realizar este tipo de vídeos ya que las redes sociales son una gran influencia para las nuevas generaciones sobre todo si estos tipos de vídeos se realizaran por personas con muchos seguidores ya que alcanzarían a un mayor número de gente.

Vuestra pieza representará ahora al municipio en el certamen nacional, ¿cómo lleváis esa “responsabilidad”?

(Alberto) Pues realmente la competencia es feroz, los vídeos de los demás son realmente buenos y admiro la creatividad de los compañeros del concurso. A la expectativa estoy de ver qué sucede, pero se palpa la tensión.

(Natalia) La verdad es que me enorgullece, pero sin embargo me hubiese gustado tener un poco más de tiempo para realizar el vídeo con mejor calidad y mayor edición, pero estoy muy contenta con el resultado igualmente.

¿Qué haréis si conseguís alguno de los premios a nivel nacional?

(Alberto) No lo tengo decidido todavía, sin embargo, probablemente actualice mi PC a uno mejor.

(Natalia) Me sorprendería mucho ya que hay un montón de nivel en este certamen, aunque estaría supercontenta de que nuestro vídeo llegase a ese nivel de representación. Cuanta más gente vea el vídeo mejor ya que es un mensaje que debería llegar a todo el mundo. Esperaré los resultados ansiosamente aunque si no llegamos a ganar a nivel nacional ya me siento orgullosa de haber ganado y representado a Alhaurín de la Torre.

