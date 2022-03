El Copo. Caos

No estaba bien mi hija del alma y me encargó que comprase en el Aldi de c/ Montes de Oca un par de cosillas para entretenerlas en las encías de mi deteriorada boca, y “sangre, sudor y lágrimas” allí no había nada de nada porque el paro/huelga de los camioneros de la Plataforma que comanda un tal Manuel Hernández había conseguido su propósito, demostrar que el “rey” de la carretera era él y los “autónomos propietarios” de uno o dos camiones. Así que me alegré de tal reinado, y volví a la niñez comprándome un par de paquetes de galletas María.

Dicen que Raquel Sánchez es la ministra de Transportes y dos cosas más, pero su misión primordial es la de preocuparse por el tránsito rodado. Pues bien, resulta que Raquel tiene a los camioneros de la Plataforma de Manolo Hernández por unos pardillos sin fuelle y, además, los acusa de ejercer la violencia y pertenecer a Vox, ya saben.

Deben ser algunos más, cree un servidor, cuando Marlaska, el ministro de la policía ha puesto en pie de guerra a 24.000 agentes de la guardia civil y policía nacional para mantener a los “manolistas” de la Plataforma dentro de los márgenes de la educación y el servilismo.

Mientras tanto, Raquel la ministra de las carreteras, se reunía con la crema de la creme, a saber: los dueños de las grandes compañías de camiones, donde se encuentran asalariados -no autónomos-, mientras que los “manolistas” de la Plataforma eran repudiados en la reunión por ser gente de “mucho cuidado”.

Se llegó a la conclusión de repartir en partes proporcionales cerca de quinientos millones de euros, millón arriba/millón abajo, para mitigar gastos de carburantes.

Se repartieron besos, abrazos y dejaron para más adelante el reparto del asunto de la pasta. A esta hora, 20:05 del 22 de marzo de 2022, dos de las grandes empresas de transportes le han hecho la peseta a la ministra, al ministerio y a un tal Pedro, el pro-marroquí.

Manolo, el de la Plataforma, sonríe, la huelga sigue, Marlaska aumentará el número de “polis” y yo, Dios lo quiera, seguiré comprando paquetes de galletas María.

A un servidor, con tal de que venza la verdad me doy por bien alimentado.