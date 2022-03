Antonia Salcedo, Inés Vega y Antonia Vargas reciben la Medalla de Oro de Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre se sumó otro año más a las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, con un emotivo acto que tuvo lugar en el Centro Cultural 'Vicente Aleixandre', donde se entregó la Medalla de Oro de la Villa a tres queridas vecinas del municipio. Una numerosa comitiva encabezada por el alcalde, Joaquín Villanova, quiso arropar a estas tres mujeres: Antonia Salcedo Martín, Antonia Vargas Sánchez e Inés Vega Povea, quienes también estuvieron acompañadas por numerosos familiares y amigos.

El evento formaba parte del programa de actividades organizadas con motivo del 8-M por la Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad que dirige María del Carmen Molina, y que también incluyó el torneo femenino de pádel celebrado durante el fin de semana y un original espectáculo musical que tuvo lugar el lunes, también en el Centro Cultural.

El alcalde quiso destacar la “enorme calidad humana” de las tres homenajeadas, que comparten su amor por Alhaurín de la Torre y quienes, a lo largo de su vida, han trabajado y colaborado con distintas asociaciones locales, pensando siempre en el bien común. Todo ello les ha hecho ganarse el cariño y afecto de toda la ciudadanía durante años.

El acto fue presentado por Luis Algoró, colaborador de Torrevisión, y el primer turno de palabra lo tuvo el primer edil, Joaquín Villanova, quien aseguró que este acto era “especial” porque ponía en valor la lucha y el esfuerzo de las mujeres para conseguir la igualdad en la sociedad. Finalizada su intervención, se concedieron las medallas.

De las tres destacaron su colaboración con distintas asociaciones y colectivos alhaurinos, y sus familiares quisieron dedicarles unas emocionantes palabras. Las homenajeadas se mostraron muy contentas por recibir este reconocimiento y tuvieron palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento. El acto concluyó con la entrega de varios obsequios.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE INÉS VEGA POVEA

Inés Vega Povea nació un 20 de agosto del año 1936, en la viña que tenían sus abuelos (Antonio Vega Pérez y Francisca Povea Benítez). Es la segunda de tres hermanas, Francisca (Paca, ya fallecida), Inés y Manuela. Tuvo suerte de tener unos padres, que aunque humildes y muy trabajadores, le pudieron ofrecer una infancia y juventud buenas, a pesar de las dificultades y carencias de aquella época.

Estudió en el Colegio Local, con la profesora “Doña Esperanza”, en el que hizo sus amistades. En su juventud, trabajó ayudando a sus padres en la casa de la viña y a su hermana Paca, que ejercía como modista, apoyando de esta forma la economía de la familia. La familia vivió en diferentes casas de alquiler, hasta conseguir una vivienda en propiedad, que ocupaba junto con sus abuelos y su hermana Manuela, que en aquella época trabajaba en el antiguo “Punto Industrial”. Muy joven, empezó a salir con el pronto sería su marido: “Francisco Martín Luque”, más conocido como “Paco Luque”, de ahí su apodo “Inés de Paco Luque”.

Sus suegros, tenían una tienda de comestibles y ultramarinos en Calle Málaga Nº 1, desde hacía tiempo, donde tenían también su vivienda. Cuando contrajo matrimonio se fueron a vivir a C/ Málaga, donde empezó su trayectoria como comerciante, siguiendo la tradición de sus Suegros (Paca Luque y Santiago el Turrano). Durante 57 años siguió dicha tradición, trabajando incansablemente; para ella no existía las vacaciones ni el descanso.

Con el tiempo pudieron ampliar el negocio, incorporando la antigua vivienda de los abuelos a la tienda, complementando el negocio de ultramarinos, con el de pastelería. Pronto pudieron adquirir un furgón, con el que iniciaron una nueva empresa; la distribución de pastelería de la marca “La Andaluza”, por toda la costa. Ha tenido tres hijos, Francisca, Antonio y Santiago “Raúl”; tiene cuatro nietos y dos biznietos, a los que adora. Durante su larga trayectoria de comerciante, ayudó a muchas personas que en ciertos momentos pasaban por necesidades, allí estaba “Inés” con su libro de notas, aplazando los pagos hasta que aquellos podían resarcirse de sus dificultades.

Hoy en día muchas personas le recuerdan a sus hijos, esta labor, con la típica frase “Anda que no quitó hambre tu madre”. Tubo años muy buenos y otros no tan buenos, como la vida misma, pero siempre lo supo llevar con dignidad y honradez. Sus clientes siempre fueron “Sagrados”, para ella; siempre dispuesta a escucharles y guardar sus secretos, ya que no sólo eran clientes, si no que al mismo tiempo “amigos y amigas”.

No fue fácil para ella cerrar el negocio y cesar la actividad a la que dedicó la mayor parte de su vida, aún hoy sigue añorando esos años, ya que ha sido una enamorada de su trabajo. Hoy, a sus 85 años de edad, sigue siendo recordada, por todos los vecinos de este pueblo, como una persona estupenda, amante de su trabajo, dispuesta siempre a ayudar a los demás, devota de las tradiciones religiosas (Mientra pudo desplazarse sin dificultades, jamás faltaba a sus misas de domingo). Jamás se le vio mal arreglada en su

tienda, ni mal gesto con sus clientes. En definitiva una gran persona y una gran comerciante, que supo continuar con su negocio, hasta su bien merecida jubilación.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE ANTONIA VARGAS SÁNCHEZ

Toñi Vargas, nace en el Municipio malagueño de Coín el 23 de diciembre de 1951. Es la menor de tres hermanos; Diego, Ana y ella misma, Toñi. Respecto a su vida personal, está casada con Francisco Cañete, enfermero de profesión y oriundo del Municipio de Alhaurín de la Torre. Este hecho motiva que recién terminados sus estudios se traslade a residir definitivamente a Alhaurín de la Torre, hasta la actualidad.

De su matrimonio con Paco, nacen cuatro hijos que posteriormente la convertirán en abuela de cinco nietos. Respecto a su vida laboral y curricular, comienza sus estudios primarios en Coín , concretamente en el colegio de Lourdes. Continúa con Bachiller elemental en la academia de Doña Luisa Bueno. Para finalizar con sus estudios de Bachiller superior, se traslada a Málaga en calidad de interna en el Colegio la Goleta.

Regresa a su Coín natal dos años después para cursar C.O.U., finalizando dicho curso con éxito. Ya en el año 1971, descubre su verdadera vocación en la carrera de enfermería , obteniendo como resultado su título Universitario en el año 1975, perteneciendo así a la segunda promoción de la Universidad de enfermería de Málaga. Seguidamente realiza las prácticas y los estudios de matrona obteniendo acreditación de la especialidad a mediados del año 1976.

A los tres meses ya es funcionaria de carrera del SAS. Desde el año 1976 y hasta 1982, pertenece a la plantilla del área de Pediatría en el Hospital Carlos de Haya, pero es definitivamente en éste último año, una vez inaugurado el Hospital Materno Infantil, cuando obtiene su plaza como Matrona y DUE de empresa, alcanzando sus metas personales y laborales. De 1992 hasta 1996 , dada su capacidad humana, organizativa y sus méritos, ostenta el cargo de " Adjunta de Jefatura del área de Maternidad", pero nunca alejada de los paritorios.

En el año 2011, recibe el reconocimiento por El Hospital Regional Universitario de Málaga Carlos Haya de la "MEDALLA CRUZ DE MALTA POR SUS VALORES HUMANOS Y MÉRITOS PROFESIONALES". El 28 de febrero de 2020, recibe en su pueblo natal la medalla de la Ciudad de Coín. Cabe destacar que es una persona cargada de valores, que siempre se ha excedido en sus funciones y no ha estado sujeta a horarios u otras condiciones para ayudar en todo lo que ha estado al alcance de su mano, tanto a su gente de Coín, como a sus vecinos de Alhaurín de la Torre, así como a todas aquellas personas que la han requerido por cualquier problema o necesidad, generalmente en temas de salud.

Tras una vida laboral de 36 años, Se jubila en el año 2016, con una trayectoria llena de satisfacciones y con el orgullo de haber llegado mucho mas lejos de lo que nunca hubiera soñado.

RESEÑA BIOGRÁFICA DE ANTONIA SALCEDO MARTÍN

Nació el 22 de marzo de 1946 en Málaga, hija de Francisco Salcedo Martín y de María Martín Carrera. Su madre se quedó viuda. cuando ella tenía dos años, hecho que motiva que se venga a vivir a Alhaurín de la Torre con su abuela materna , Isabel Carrera González, con la que estuvo hasta cumplir los seis años. Sus primeros recuerdos de infancia están vinculados a nuestro municipio.

Su madre se casa en segundas nupcias y Antonia se muda a Málaga con ella, allí empieza a estudiar en el Colegio La Goleta hasta que cumple 12 años, edad ésta en la que comienza a trabajar en un Taller de Sastre en la C/ Hinojosa. Hilo, aguja , telas y patrones fueron sus compañeros de trabajo durante dos años.

Su siguiente empleo será en una carnicería en el Mercado Central de Málaga de los catorce hasta que cumplió 24 años trabajó allí ,donde en su contacto cara al público destacaba por su simpatía y bien hacer. En el año 1970 se casa con Juan Granados y tiene dos hijos: Isabel Cristina y Juan Sebastián. Se dedica a su familia , trabaja en casa en el cuidado y crianza de sus hijos pero nunca perdió el contacto con Alhaurín de la Torre ya que la mayor parte de sus vacaciones y fiestas las pasaba y disfrutaba en nuestro municipio.

Mujer activa e inquieta, ya de adulta acude en horario de tarde varios días en semana al Colegio Rosario Moreno donde completa su formación sacándose el Graduado Escolar con 43 años. En aquellos años comienza su labor altruista contactando con “Proyecto Hombre” Málaga en el que estuvo como voluntaria durante nueve años.

Hasta que en 1996 se vino a vivir a Alhaurín de la Torre , desde ese año se convierte en vecina de nuestro municipio y empieza a participar en las actividades organizadas ,conocer gente, a implicarse en todo aquello que llama su atención ya que como ella dice “me gusta ayudar a las personas”. Entró de voluntaria en la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento cuando la misma se constituyó en 1997 siendo de las primeras personas que formó parte de ella.

Desde 2009 hasta el año 2019 luchó contra el cáncer. Pertenece a la Asociación Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre (AMAT) desde hace más de 20 años, también es voluntaria de la Asociación Española contra el cáncer desde que se fundó en Alhaurín de la Torre, su voluntariado también lo desarrolla en el ropero benéfico del ABC donde es muy apreciada y es integrante del jurado del certamen Torre de Coplas.

Todos estos valores de entrega, colaboración y altruismo junto con su entusiasmo y su sonrisa acogedora caracterizan a Antonia Salcedo Martín.