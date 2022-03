El Copo. El sueño del amor

He despertado de un profundo sueño en el que he percibido un nuevo mundo. No tengo sensación del tiempo transcurrido entre cerrar los ojos y volverlos a abrir poco a poco, con un cierto temor a lo que podía encontrarme.

Y es que, durante ese letargo no sé si corto o demasiado extenso, me encontraba tendido y reposando mi existencia sobre el colchón del amor y la paz. Una profunda y húmeda caricia de amor parecía envolverme, y yo, deseoso de él, del amor, me dejaba mecer en su deseo.

Cuando sorbía plácidamente un ligero café con un pedacito de bizcocho -no deseo más- he encendido ese enorme y cruel aparato llamado televisión para ponerme al día, y amaneció la noche, el llanto, el crujir de dientes, la muerte y la deshumanización.

La caja que todo lo contiene me ha mostrado la deshumanización de los seres, y la muerte, en forma de amarga guerra, ha entrado en mi casa y en la de usted y en la tuya, amiga; y desean todos que nos acostumbremos a lo que vemos y narran.

Han estallado en cien mil pedazos las promesas que nos dimos, aquello del amor se ha convertido en odio. El mundo finge su dolor; todo es mustio y la muerte vuela como reina esbelta.

Han llegado los tiempos del desorden, o sea un nuevo orden quiere reinar entre nosotros. Los cadáveres de niños ondean en los mástiles que clavamos en tierra para tener trapos de paz y banderas de mal uso.

Mueren las madres y de sus vientres cuelgan los hilos del amor, los hijos de sus entrañas. Los dioses, todos, convertidos en demonios andan masturbándose en el silencio de los sepulcros.

Apocalipsis. La cuna balancea en la soledad de un rincón a la nada. Han vencido los de siempre.

Sé que llegará porque la veo en la lejanía, pero la esperanza, que asoma su rostro por levante, navega hacia nosotros.

Mientras navega, vuelvo a refugiarme en el edredón del sueño del amor; y me cubro en él.