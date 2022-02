Suprimir palabras del diccionario

Nadie habla hoy en día de usucapir, eso de "adquirir por usucapión una propiedad o derecho real durante el tiempo previsto por la ley". ¿Se suprime del diccionario? Ocuparse de suprimir palabras de los diccionarios es oficio de sicarios o, dicho más suavemente, de verdugos. Es como desear que desaparezcan pensionistas porque ya no producen, ya no rinden económicamente hablando, como si no sirvieran para nada. Pero ya trabajaron lo suyo, cotizaron para tener derecho a su merecida pensión. Ahora tienen su utilidad social (familiar o general), cultural (depósito de tradiciones, experiencias y conocimientos), afectiva... ¡Ah, el lirismo, el romanticismo, la utilidad de la inutilidad! Un niño trabajará, rendirá. Un viejo ya rindió, ya trabajó. Es un crimen poner a trabajar a un niño. Un crimen es querer suprimir a un mayor. Un crimen cercenar los diccionarios porque los hablantes desconozcan usos, sentidos, significados... Las palabras muestran nuestra historia, nuestro pensamiento presente o pasado, nuestra relaciones, nuestra visión del mundo... No se puede acabar con lo que somos, con lo que hemos sido...

Estando en este discurso, le sobrevino un ataque cardiaco y tuvieron que llamar a la ambulancia para que lo trasladara a urgencias hospitalarias.

—Bah, tiene ochenta y cuatro años... Tenemos que atender a gente joven. No merece la pena que nos esforcemos en que sobreviva —sentenciaron.

Antonio García Velasco

