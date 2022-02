Saber destruir

Destruir es esencial para el mal, para los intereses de cualquier egocentrismo, para los intereses de cualquier poder que abusa de poder, para la política que ampara la retórica-estética por encima del cumplir unos valores éticos, para el arte o para la literatura que usa una sobreprotección (una ventaja indigna-inmoral) imponiéndose así sobre otros (que quedan objetivamente humillados).

Destruir es facilísimo de definir: Es el ponerle (por tu parte) palos a las ruedas de la razón o de quien da la razón o de quien difunde la razón; es el que tú día tras día favorezcas a alguna mentira o a alguna opresión humana o a algún entretenimiento que va anestesiando a los seres humanos para que no conozcan sus opresores o sus manipuladores. Es el vetar a alguien solo por criterios no fundados en la ética y sí en un aprovecharse de un abuso de poder o en un imponer (con intolerancias) una exclusión.

Destruir, también, es desarrollar una sobreprotección para que la utilicen como ventaja algunos, ya sea una distinción de clase social, de grupo, de religión, de cualquier estética y de cualquier ideología. Es obvio que todos los poderes fácticos no pueden evitar crear mecanismos o sobreprotecciones en las cuales muchos se sienten todopoderosos para ganar premios (o simpatías para ganarlos), para tener puertas abiertas o para conseguir mucho dinero. ¡Así es!

Destruir es la idolatría de cualquier estupidez o bandera o capricho o confusión que divide a los demás o, en desgracia, los aleja del verdadero conocimiento o de la ética. Destruir es siempre lo que conduce a la falsa prioridad, a la falsa madurez o paz, a la falsa responsabilidad o a la falsa cultura. ¡Eso por seguro!

Ya demasiados intelectuales destruyen por solo no dar la talla de ejemplaridad que les corresponde, sí, por tener una situación de poder que no administran juiciosamente para dar solo humildad y bien, claro, que no administran para facilitar al fin una ética información en contra de la desinformación. Sin embargo, sí, son soberbios y solo escuchan a sus egos, que creen cultos siendo “indignos”.

En consideración, el bien existe solo por el que no impone ningún pensamiento y sí advierte a la sociedad (en compromiso ético) de todas las RAZONES que corresponden a una realidad (porque no sea manipulada, confundida o negada). Ése es el fin del bien pero, ante él, ahí están los mismos de siempre: aprovechados de la confusión, aprovechados de la desinformación, aprovechados de las desigualdades sociales, aprovechados de los estúpidos lemas patrios (germinando intolerancias o fanatismos), aprovechados del machismo, y aprovechados de los seguimientos vanidosos de esos tontísimos útiles de la frivolidad (como son siempre los influencers o los youtubers) que nada sensato aportan al mundo. ¡Nada!

En fin, destruir es muy (pero que “muy”) habitual (¡pregúntale a la Naturaleza si el ser inhumano realmente destruye!, sí, ¡pregúntale!), y más cuanto más capacidad tenga uno cualquiera de influir en la sociedad a través siempre de algo que no sea estrictamente ético o razón. Por ejemplo: Todos los políticos destruyen cada uno miles de veces al día, ¡y no se dan cuenta con el membrillo que tienen como cerebro!, o a veces sí se dan cuenta, ¡oh sí!, pero la maldad es lo que les pone. Ellos... ¡arreglados ya están!

José Repiso Moyano