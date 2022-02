El Grupo Municipal Socialista de Alhaurín de la Torre vota no a la subida del recibo del agua

El recién elegido portavoz socialista, David Márquez, ha sostenido durante su intervención en el pleno que el momento actual, inmersos en la crisis generada por la covid-19, no es el adecuado para subidas en un servicio básico como lo es el suministro domiciliario de agua.

Destaca también que no sólo las infraestructuras han de modernizarse, sino también los sistemas de comunicación con los usuarios, presentando facturas más claras, tanto sobre el consumo o el coste como sobre posibles ayudas o bonificaciones.

Ha señalado que esta subida es única en la provincia, y que en otros municipios de nuestro entorno, como puede ser Málaga capital tiene en cuenta, de manera automática, el número de personas empadronadas en una vivienda para establecer los límites de cada tramo de tarifa: "Es lógico pensar que no consume lo mismo un hogar unipersonal , una pareja, o una familia numerosa", subraya.

Márquez sostiene que es incongruente cargar el peso de la lucha contra la sequía en los hogares, mientras que desde el Ayuntamiento se fomentan proyectos con gran impacto medioambiental, como la construcción de una piscina de olas de más de 2 hectáreas: "Es paradójico que intentemos tocar la conciencia y el bolsillo de las familias de nuestro municipio, llegando a amenazar con restricciones, mientras se fomenta la construcción de obras no sostenibles, que además no serán usadas por los vecinos y vecinas de Alhaurín por su coste de cerca de 60 euros la hora".

David Márquez también ha cuestionado cuál es el límite de población que puede absorber Alhaurín de la Torre de manera que se puedan garantizar los servicios para quienes lo habitan. De esta manera, se ha dirigido al alcalde Joaquín Vilanova: "Creo que usted tiene una visión muy antigua de lo que es un pueblo. Cuando usted piensa en un Alhaurín de la Torre que pudiera llegar a 70.000 habitantes, lo considera un logro, y lo es si se hace bien, pero no es así. No lo es ni en salud, ni en educación, ni en infraestructuras, como las relativas a carreteras o al abastecimiento de agua, que ya son insuficientes para la población actual. Me gustaría escucharle decir cual es el límite de población que considera sostenible en nuestro pueblo".

El portavoz del Grupo Municipal socialista ha anunciado que presentarán alegaciones a la propuesta del Equipo de Gobierno.