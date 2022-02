Aprobada la modificación de la ordenanza de la tasa del agua que penalizará el despilfarro

El Pleno telemático ordinario del mes de febrero, celebrado hoy en Alhaurín de la Torre, ha aprobado la modificación provisional de varios artículos de la ordenanza municipal reguladora de la tasa del agua por la que se penalizarán los grandes consumos y el despilfarro de agua. Esta es una de las tres medidas urgentes que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha emprendido en los últimos días para fomentar el ahorro y procurar gastar un 30% menos de caudales, a fin de garantizar el suministro en esta época de sequía extrema.

El punto ha prosperado con el voto favorable del Grupo Popular (12 votos) y el contrario de la Oposición (PSOE, Adelante Alhaurín de la Torre y los dos no adscritos). Tanto el alcalde, Joaquín Villanova, como el concejal-delegado de Aguas, Francisco José Sánchez, han defendido esta decisión en que “de ningún modo” se quiere penalizar a la totalidad de la población, sino solo asegurar la sostenibilidad de las reservas en la época más dura del año, el próximo verano, y evitar así las molestas restricciones.

La ordenanza, que llevaba una década sin cambio alguno, establece un incremento del bloque 4, esto es, los consumos a partir de 54 metros cúbicos, equivalente al IPC acumulado entre 2012 y 2021, el 16,4%, a fin de que los abonados de este tramo se conciencien de la importancia de controlar más el uso del agua y evitar malgastarla.

El regidor asegura que, como mínimo, 8 de cada 10 familias no verá repercutido apenas el recibo trimestral, ya que la gran mayoría se encuentra en los bloques de consumo 1, 2 y 3. Tan solo habrá un suave incremento de la cuota fija, en torno a 7 euros, que se reparte a razón de 0,58 € al mes, es decir, menos de dos euros al trimestre. “Estamos convencidos de que habrá incluso muchas familias que pagarán aún menos por su recibo, ya que habrán asumido esa cultura del ahorro de un bien imprescindible, pero escaso, y habrán entendido el sentido de la campaña: ser solidarios y conscientes de evitar los grandes consumos”.

La modificación de la ordenanza aporta un informe técnico del Servicio Municipal de Agua y Saneamiento, Aqualauro, en el que se calcula que el consumo puede llegar a aminorarse un 30%. Villanova y Sánchez recuerdan que, como mucho, los ingresos apenas subirán 120.000 €, casi insignificante por cuanto el servicio se presta con desfases anuales cercanos a los dos millones de €, algo que se agrava en el hecho de que la energía eléctrica ha subido un 300% en el último año y el precio de los materiales para la extracción y conducción del agua también se ha elevado.

“No queremos recaudar, sino reducir el consumo a toda costa y que haya reserva suficiente de agua en los acuíferos y que el nivel de los pozos aumente. La población alhaurina puede estar tranquila, la gran mayoría no verá en absoluto modificado su recibo; antes al contrario, si ahorra y no despilfarra incluso pagará menos, y los mayores consumidores, si hacen un uso responsable del agua, no verán el recibo afectado, Lo principal es que este verano no falte el agua en ninguna vivienda”.

Otra de las medidas del Equipo de Gobierno para atajar este gran problema, tal como anunciamos el miércoles, será la de acometer una serie de obras de emergencia, de 1,5 millones de € en total. El decreto firmado por el alcalde contempla actuaciones de sondeos en la zona de Caracolillos, en los pozos de Pinos de Alhaurín 4 y 5 y en El Romeral para buscar fuentes alternativas de agua, así como la renovación de toda la red de abastecimiento en La Alquería, tendente a reducir al mínimo los riesgos de fugas y averías.

Igualmente, se ha emprendido una intensa campaña informativa y de sensibilización social en medios de comunicación, redes sociales y buzoneo de viviendas, para extender el mensaje de la necesidad de la disminución del consumo. Se trata de recomendar prácticas y hábitos que faciliten el ahorro, desde la correcta depuración de las piscinas al uso de plantas y especies de bajo consumo de agua en los jardines privados. Desde el propio Consistorio también se viene trabajando en esta línea, con una apuesta clara por la vegetación, árboles y arbustos de clima mediterráneo que requieren de poco riego en zonas verdes públicas, el aprovechamiento de agua no potable y la modernización de los sistemas de riego.

“Estamos en una situación de extrema sequía, una emergencia climática generalizada. En este invierno, AEMET ha recogido para la zona de Málaga una precipitación de menos de 50 litros por metro cuadrado, el peor dato de los últimos 80 años. No tenemos agua porque no llueve. En el año 2021, el embalse de La Viñuela recibió solamente 24 hectómetros cúbicos y está al 15% de su capacidad, cuando en 2010 sumó 212. La situación del acuífero de la Sierra de Mijas, que es nuestra única fuente de abastecimiento no es para nada mejor. Poco a poco, los pozos se van secando, cada vez el agua está mas profunda, lo que hace que la subida del coste de su extracción se vea aumentado directamente”, agrega el concejal.

Ya a principios de 2020, fue necesario decretar una serie de obras de emergencia con un montante económico de casi 2 millones de euros, aparte de las obras que se realizan de mantenimiento y conservación de las redes de abastecimiento y que superan el millón de euros anuales. “Gracias a estas medidas, el suministro de agua ha estado garantizado en el municipio”, indica el alcalde, quien cifra la inversión en este siglo XXI en más de 30 millones de euros, y una infraestructura de más de 20 pozos, varios aljibes y decenas de kilómetros de conducciones.

“Nunca hemos vivido una situación así”, ha asegurado Villanova, que recuerda que se trata de un problema generalizado en toda la provincia, en Andalucía y en buena parte del país. Ha recalcado que el esfuerzo será mayor en los próximos dos años, al menos hasta que vea la luz el gran proyecto que ya ha comprometido la Junta de Andalucía para asegurar el abastecimiento en alta de Alhaurín de la Torre mediante una gran tubería procedente de la zona de Churriana. Se trata de una actuación que el Consistorio llevaba décadas reclamando, que supondrá una inversión cercana a los 11 millones y que posibilitará una fuente de suministro alternativa al sobrecargado acuífero de la Sierra de Mijas. La Junta licitó la redacción del proyecto hace un par de meses.

El alcalde ha insistido en que son varios los pozos situados en la sierra que se han secado, por los que el Ayuntamiento incluso ha tenido que prestar auxilio a urbanizaciones privadas para garantizar cuanto menos el mínimo de agua que cuantifica la OMS para consumo humano. En sucesivas notas de prensa en ampliaremos información sobre la campaña y las diferentes medidas para combatir esta grave situación de sequía.