El PSOE denuncia las demoras en el el vial distribuidor y el desdoblamiento del acceso a Alhaurín de la Torre

La Ronda Oeste de Málaga (MA-30) absorbe a diario un volumen aproximado de 25.000 vehículos. La vía que la une al municipio de Alhaurín de la Torre, cuenta con un sólo carril para cada sentido de la marcha, lo que provoca continuos atascos y retenciones.

La secretaria del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba Luque, acompañada del vicesecretario, David Márquez García, y de la diputada andaluza Beatriz Rubiño, ha señalado que el Gobierno andaluz, a cargo del Partido Popular, ha olvidado el municipio de Alhaurín de la Torre durante los tres años de legislatura. «Ni se ha licitado el proyecto, ni las obras han comenzado, por lo que hoy queremos anunciar que vamos a presentar diferentes iniciativas con el objeto de reclamar el compromiso de la Junta de Andalucía con nuestra ciudad», ha dicho.

Rubiño ha expresado la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista por «la falta de cumplimiento del Gobierno de Moreno Bonilla». Ha recordado que el pasado miércoles durante la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, el diputado autonómico Javier Carnero, realizó una pregunta acerca del estado de la licitación de las obras de desdoblamiento de la A-404 a su paso por Alhaurín de la Torre y la fecha prevista de inicio de obra, a la consejera Marifrán Carazo: «Mientras Bendodo no deja de mentir, la consejera no tuvo el valor de hacerlo en la sede de la soberanía popular de Andalucía, y tuvo que reconocer que lo que se acaba de licitar es el proyecto de la obra, para lo que hay nueve meses y se han presentado ocho empresas. Tras ello habrá que licitar el proyecto, lo que supone que pasarán, dos, incluso tres años, antes de que los vecinos y vecinas de Churriana y Alhaurín de la Torre puedan contar con esta infraestructura», ha sostenido.

La parlamentaria andaluza asegura que la falta de fondos no es un problema, puesto que la Consejería de Fomento dispone de dinero proveniente «tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como de Fondos Europeos. Sin embargo, los últimos datos de ejecución presupuestaria facilitados, 30 de noviembre de 2021, señalan que en materia de carretera solo se han ejecutado el 53% de los recursos económicos con los que cuenta la consejería», asevera.

Durante su intervención, Márquez se ha centrado en cómo afecta esta situación a los habitantes de Alhaurín de la Torre, para quienes «la movilidad se ha convertido en el principal problema». Asegura que el actual alcalde, el popular Joaquín Vilanova, en sus veinticinco años de alcaldía, ha diseñado un modelo de ciudad con un crecimiento incontrolado, no contando con las infraestructuras necesarias para atender las necesidades de esa nueva población «Joaquín Vilanova ha diseñado un pueblo-embudo, de manera que sus 40.000 vecinos solo cuentan con la Hiperronda como salida para Málaga».

El vicesecretario socialista acusa a Vilanova de haber abandonado la actitud beligerante y reivindicativa que exhibía cuando el gobierno de la Junta de Andalucía estaba en manos del PSOE-A. «Joaquín, cuando gobernaba la Junta de Andalucía el partido socialista, era una lobo y ahora vemos como es sumiso. En los tres años que lleva en el poder el Partido Popular, no se le oye, no se le escucha pedir nada, no lo reconocemos», ha expuesto.