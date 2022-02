El Seminario de Jazz y Música Moderna atraerá de nuevo a figuras de nivel mundial

El XVIII Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna se celebrará en Alhaurín de la Torre los días 3, 4, 5 y 6 de marzo, con un relevante elenco de profesores que incluye cantantes e intérpretes de prestigio mundial. Los concejales de Educación y de Cultura, Pilar Conde y Andrés García; y representantes de la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMDAT) y Xenia Producciones han presentado la cita, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga.

Se trata del único seminario de estas características que se celebra en Andalucía y uno de los más destacados de España, y cada año atrae a numerosos alumnos y estudiantes de música de toda Europa deseosos de aprender de los mejores. El cartel de profesores de este año lo componen: el vocalista portugués Salvador Sobral, muy conocido tras proclamarse vencedor del festival de Eurovisión de 2017; el batería americano Victor Lewis; Essiet Okon, considerado como uno de los bajistas más importantes de Nueva York; el guitarrista Bobby Broom; el saxofonista Jesse Davis; el pianista de Nueva Jersey, Dave Kikoski; y el mallorquín Toni Vaquer.

Las instalaciones de la EMMDAT 'Miguel Ángel Huesca' volverán a albergar las clases, prácticas y exhibiciones que conforman esta formación, para la que ya hay un número importante de personas inscritas. Los interesados en apuntarse pueden obtener más información en la web https://seminariodejazz.com/ o contactar con la dirección de correo electrónico: jazzalhaurin@gmail.com. La organización ha establecido un procolo de seguridad y prevención de obligado cumplimiento debido a la situación sanitaria.

Los responsables del seminario cifran en más de 1.600 alumnos de toda Europa los que han llegado hasta Alhaurín de la Torre a lo largo de estos 18 años de historia, en los que se ha logrado contar como profesores con más de un centenar de músicos de fama internacional. Para la presente edición ya se han agotado las plazas para algunos de los talleres y se prevé que la cifra de inscritos ronde el centenar.

Al igual que en años anteriores, se aprovechará la presencia de estos músicos para organizar una serie de conciertos gratuitos en Alhaurín de la Torre y otros puntos de la provincia. En el caso de Alhaurín, se ha previsto una 'jazz sesion' en la que el alumnado exhibirá su talento en el Parque Municipal de los Patos, el 6 de marzo en torno a las dos de la tarde, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Además, se celebrarán espectáculos en el Centro Cultural MVA de la calle Ollerías de Málaga (los días 3, 4 y 5), así como en Ronda, Nerja y Torremolinos.

DECLARACIONES

El director de la EMMDAT, Pablo García, se ha mostrado contento por que el evento haya alcanzado “la mayoría de edad” y ha calificado de “superimportante” el cartel de este año, por lo que ha animado a aquellos interesados en apuntarse a que lo hagan porque se prevé que las plazas se agoten pronto. Por su lado, Pilar Conde, edil de Educación, ha recordado que el seminario de Alhaurín es “muy valorado” y es “famoso en Europa entera” en el ámbito de la formación musical, y ha pedido a los vecinos a que acudan al concierto programado en el Parque de los Patos donde los participantes “deleitarán al público” con su virtuosismo.

En similares términos se ha expresado el concejal de Cultura, Andrés García, que ha señalado que tanto este seminario como el festival Portón del Jazz son “relevantes a nivel mundial” en el género, y ha felicitado a los organizadores por “seguir sacando la cultura a la calle” en el actual contexto y de forma segura para la población.

PROFESORES DEL XVIII SEMINARIO DE JAZZ Y MÚSICA MODERNA

JESSE DAVIS

El saxofonista Jesse Davis es uno de los "jóvenes leones" del Jazz de Nueva Orleans, donde nació en 1965. Continuador de la tradición iniciada por la familia Marsalis y otros músicos de la gran ciudad sureña, Jesse estudió con Ellis Marsalis en el 'New Orleans Center for Creative Arts. Davis mostró signos de gran talento musical desde su más temprana edad. Se inscribió en Willliam Patterson College en New Jersey para terminar en la New School de New York, donde estudió con Ira Gitler. Durante sus años de estudiante, Jesse ganó varios premios y distinciones en diferentes Festivales. En 1989 obtuvo el premio "al Músico más distinguido" en el Festival de Música Down Beat de Filadelfia. En sus más de 60 apariciones en España, Francia, Italia, Suiza y el Reino Unido obtuvo las más brillantes críticas y una excelente recepción por parte del público. En julio de 1996 efectúa una gira Europea formando parte de la Sax Machine de Phil Woods, con Charles McPherson y Gary Bartz. Con la discográfica Concord, editó sus álbums 'Horn of passion' (1991), 'As we speak' (1992) e 'Young at Art' (1993).

SALVADOR SOBRAL

Vivió en los Estados Unidos, España, en Mallorca y Barcelona. Durante ese período compuso sus propias canciones, creó varios proyectos y descubrió su identidad musical. En 2016, lanzó su primer álbum en solitario, Excuse me. En 2017 participó en el Festival de la Canción, donde interpretó la canción Amar pelos Dois, escrita por Luísa Sobral, que le haría ganar el Festival de Eurovisión ese mismo año, con la puntuación más alta de la historia. Desde entonces ha sido distinguido con varios premios y menciones y aclamado por la prensa nacional e internacional. En marzo de 2019 lanzó su segundo álbum, París, Lisboa, que lo llevó a una extensa gira por toda Europa. Junto a su trabajo en solitario ha desarrollado numerosos proyectos que se extienden a otros universos musicales y de diferentes orígenes: Noko Woi, Alexandre Search, Mutrama, Alma Nuestra, Quinta das Canções y, más recientemente, Salvador Sobral canta Brel. será su tercer registro en estudio. Grabado en Enero de 2021 en los estudios Le Manoir de Léon,en el sur de Francia, y compuesto en su totalidad por Salvador junto a su amigo Leo Aldrey, que también es responsable de la producción del disco. Distinciones, Premio VideocliP3 por el video (de) “Cerca del Mar”, Premio Aritmar 2018 a la mejor canción portuguesa, Globo de Oro 2018 a la mejor canción con «Amar pelos Dois», Premio EBBA 2017.

ESSIET OKON ESSIET

Essiet Okon Essiet recibió elogios de la crítica por primera vez hace más de una década como miembro del grupo de post hard bop del saxofonista Bobby Watson . Hace mucho tiempo que se ha establecido como uno de los bajistas más importantes de Nueva York. Nacido en Omaha, Nebraska, sus padres se habían mudado allí desde Nigeria. Essiet comenzó sus estudios musicales a los 10 años con el violín. Su primera gran oportunidad llegó en 1982 cuando conoció al percusionista de Chicago Famoudou Don Moye, miembro fundador de colectivos tan importantes como Art Ensemble of Chicago y The Leaders. Ese mismo año conocio a Abdullah Ibrahim, el afamado pianista sudafricano. Trabajando con Ibrahim, Essiet viajó por todo el mundo. Finalmente, Essiet se instaló en Nueva York. Dos años más tarde, se unió a Art Blakey and the Jazz Messengers y permaneció en el grupo hasta el fallecimiento del famoso baterista / profesor en 1990. Durante la siguiente década, el bajista comenzó lo que ha demostrado ser una importante carrera independiente. En 2000 se incorporó al proyecto Motherland de Danilo Pérez durante 2 años recorriendo Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Actualmente, Essiet lidera su propio grupo llamado "IBO" que lleva el nombre de una tribu nigeriana. Es un proyecto de jazz nigeriano que mezcla armonías de jazz con ritmos de África Occidental.

VICTOR LEWIS

Nació el 20 de mayo de 1950 en Omaha, Nebraska. Sus padres eran músicos de formación clásica, Camille su madre, era pianista y vocalista y su padre, Richard Lewis tocaba el saxofón. Cuando cumplió los 15 años, Víctor comenzó a tocar la batería profesionalmente en la escena local. Como uno de los pocos bateristas que sabía leer música. Su estilo de batería de jazz de big band cambió enormemente después de escuchar un disco de Tony Williams con el Quintet de Miles Davis. Además de Williams, estuvo muy influenciado por los estilos combinados de jazz de Art Blakey, Kenny Clarke, Max Roach y Philly Joe Jones. En 1974 Lewis se mudó a Manhattan, donde conoció al trompetista Woody Shaw. Lewis se unió a la banda del trompetista, convirtiéndose en un miembro estable, y pocos meses después hizo su debut discográfico en el clásico de Shaw, The Moontrane. A principios de los setenta, las escenas de fusión y pop-jazz se estaban volviendo populares. El baterista se adaptó rápidamente y pronto estuvo grabando con Joe Farrell, Earl Klugh, Hubert Laws, Carla Bley y David Sanborn. En 1980, Lewis dejó el grupo de Shaw para unirse a Stan Getz, en una larga colaboración que duró hasta la muerte del saxofonista en 1991. Como profesor, LEWIS ha contribuido como instructor independiente con el programa de jazz de la escuela de música New School University Jazz School-Mannes Music School en Nueva York. En 2003 Lewis se unió a la facultad de la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey, donde enseña bateristas y entrena combos de jazz.

BOBBY BROOM

Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años, pero no le interesó el jazz hasta que escuchó a Grover Washington Jr. y George Benson. Los estudios de Broom ampliaron sus intereses y también aprendió a tocar el bajo, pero fue el linaje de la guitarra jazz aquello que llamó más su atención. Alejándose de las influencias del rock y la fusión de los años 70, se concentró en la herencia guitarrística de músicos como Wes Montgomery y Grant Green. Broom estudió durante un año en Berklee College Of Music, luego regresó a Nueva York donde se le ofreció la oportunidad de trabajar con el trompetista de jazz funk Tom Browne y también con Jazz Messengers de Art Blakey. A principios de los 80 estuvo con Sonny Rollins. Reanudó sus estudios a mediados de los 80, luego tocó con Kenny Burrell y Miles Davis. En los 90 y el nuevo milenio, Broom siguió siendo muy buscado, su estilo y gustos eclécticos le permitieron trabajar en muchos géneros ofreciendonos siempre una mezcla con muy buenos resultados.

DAVE KIKOSKI

Nacido en New Brunswick, Nueva Jersey, Kikoski aprendió a tocar el piano de su padre y tocaba con él. Estudió en Berklee College of Music a principios de la década de 1980, luego se mudó a la ciudad de Nueva York en 1985, de gira y posteriormente grabando con Roy Haynes (desde 1986), Randy Brecker (1986-88), Bob Berg (1988) y Billy Hart ( 1989). También ha tocado o grabado con George Garzone, Barry Finnerty, Red Rodney, Craig Handy, Ralph Moore, Didier Lockwood, Joe Locke, Olivier Ker Ourio y Mingus Big Band. Kikoski ganó un premio Grammy en 2011 con la Mingus Big Band al Mejor Álbum de Ensamble de Jazz en Vivo, «Live at the Jazz Standard». También tuvo una nominación al Grammy con Roy Haynes por el CD «Birds of a Feather». Kikoski tiene una amplia discografía como lider y realizó giras por todo el mundo en los mejores Festivales de Jazz.

TONI VAQUER

Dará clases de composición y arreglos (por las mañanas) y de Big Band (por las tardes) Os animo a que asistáis a sus clases, son increíbles. La big band está abierta a músicos de clásico también. De cuerda, metal, madera o percu, da igual el instrumento que toquéis, tenéis cabida.