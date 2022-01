La cantera malagueña del ajedrez se luce en Alhaurín de la Torre

El Pabellón Polideportivo El Limón de Alhaurín de la Torre ha albergado este fin de semana el Campeonato Provincial de Málaga por Edades, que han organizado la delegación malagueña y la federación andaluza, en colaboración con el Club de Ajedrez del municipio y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Un total de 177 jugadores participaron en la competición, para la que hubo cinco categorías según la edad del participante: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16.

Con este evento deportivo son ya varios los torneos y campeonatos que ha albergado Alhaurín de la Torre en los últimos años con la idea de reforzar los vínculos con el ajedrez y fomentar los valores asociados a este juego especialmente entre los más jóvenes. De hecho, los responsables del club han destacado que el número de aficionados y federados se ha incrementado considerablemente.

El alcalde, Joaquín Villanova, acudió el sábado a saludar a los organizadores y jugadores del torneo, e insistió en que cada vez son más los niños y niñas que practican ajedrez, una disciplina que favorece la concentración y el pensamiento lógico y matemático. El regidor también felicitó a la federación y al club local por la buena organización del evento, y por haber tenido en cuenta todas las restricciones sanitarias para evitar más contagios ocasionados por el coronavirus.

Este campeonato era clasificatorio para el campeonato de Andalucía y para las partidas se escogió el sistema suizo a 6 rondas. Hubo trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. Los ganadores fueron: Pablo Guirado y Anna Pabon (categoría femenina) en la clasificación Sub 8; Marcos Reque y Paula Álvarez en la Sub 10; Federico Perea y Marta Camacho en Sub 12; Juan Alberto Gómez y Catalina Colloridi en la Sub 14; y Víctor García y Claudia Hernández en la Sub 16.

PODIOS DE CADA CATEGORÍA:

SUB-8

Absoluta 1° Pablo Guirado Lara

2° Lucas Torres

3° Kevin García Pulichino

Femenina 1° Anna Pabon Hermann

2° Paula Rosado Lorente

3° Alba Perea Fruet

SUB-10

Absoluta 1° Marcos Reque García

2° Danilo Fernández Cruz

3° Eric Lorente Galiano

Femenina 1° Paula Álvarez Castro

2° Sara Barra Gómez

3° Carmen Jiménez López

SUB-12

Absoluta 1° Federico Perea Fruet

2° Darío Garrido Ruíz

3° Samuel Sánchez Morales

Femenina 1° Marta Camacho Valadez

2° Ada Ángela Hernández Téllez

3° Liana Romero Villanueva

SUB-14

Absoluta 1° Juan Alberto Gómez Aguirre

2° Lorenzo Perea Fruet

3° Roberto Gómez Salva

Femenina 1° Catalina Colloridi

2° Celia Bueno Hoyos

3° Salma Márquez Abakha

SUB-16

Absoluta 1° Víctor García Fernández

2° Germán Maldonado Mena

3° Claudia Hernández Téllez

Femenina 1° Claudia Hernández Téllez

2° Marta Rivas Villegas

3° Sarai Barreiro Humanes