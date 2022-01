¿Conoces las semillas feminizadas de cannabis?

Por si no lo sabes, el cultivo de semillas de cannabis, es quizás la actividad más dedicada que puede existir. En este sentido, la ciencia se ha comprometido en dilucidar los detalles que envuelven esta práctica ya que ha averiguado cómo pasar de las cosechas de semillas regulares hasta buscar semillas feminizadas para un mayor control hereditario. Estas últimas se han hecho muy conocidas por la forma más sencilla de ofrecer total control de las cosechas para los productores y, en esta línea, disminuir la polinización no deseada por parte de las plantas masculinas.

¿Por qué razón se feminizan las semillas de cannabis?

La feminización de las semillas de cannabis es el resultado de la preocupación de los cultivadores para mejorar el control del nacimiento de plantas de provecho en sus cultivos. Se hicieron con la intención de controlar a la planta femenina para que de ella solo puedan proliferar plantas femeninas, ya que ofrecen un mayor nivel de tetrahidrocannabinol o THC, el cannabinoide fundamental que produce impactos psicoactivos. Dado que las plantas masculinas casi no contienen THC, los productores tenían que cortarlas para evitar que polinizaran el resto de las plantas femeninas dando paso a más plantas masculinas, lo que suponía una pérdida de tiempo y espacio en los cultivos. Por fin, en 1998 se encontró la estrategia para hacer un híbrido que surgió por la cruza entre especies de Cannabis Ruderalis y semillas old school, logrando posteriormente que las semillas feminizadas de Ruderalis puedan crear un mayor nivel de plantas femeninas, este dato hereditario se mantiene, permitiendo que las plantas que se traen al mundo a partir de semillas feminizadas conserven la resistencia de ruderalis al mismo tiempo que sólo producen plantas femeninas.

Cualidades destacables de las semillas feminizadas

Las semillas feminizadas han calado muy bien en el mercado cannábico en comparación con las semillas regulares que durante bastante tiempo fueron beneficiosas para las cosechas. Claramente, de ellas se obtiene precisamente lo que se busca, el fabricante no está trabajando sin rumbo como ocurriría con las semillas estándar, ya que con las semillas feminizadas se obtienen plantas hembras con un grado innegable de THC. Asimismo, a nivel de cultivo se han convertido en la mejor invención, ya que a causa de las semillas feminizadas no existe el riesgo de polinización por parte de las plantas masculinas; además el marco de sexado es mucho menos complejo bajo la premisa de que en la actualidad la probabilidad de que sean masculinas es excepcionalmente baja. Por último, las semillas feminizadas se caracterizan por ser realmente estables y, por lo tanto, no están influenciadas por las condiciones de cultivo.

La situación de España sobre las semillas feminizadas

En España, el tema de los cultivos de semillas feminizadas es muy abierto, asimismo, cualquier residente mayor de 18 años puede comprar y vender semillas feminizadas sin ser rechazado por la ley, lo que se restringe es el desarrollo de la planta en vista de su alto valor en THC que ha sido prohibido por ser una sustancia psicoactiva y que podría impulsar el tráfico de sustancias ilegales. Los coleccionistas activos de semillas de cannabis están autorizados a comprar sus semillas, ya que se utilizarán para la conservación hereditaria de la especie y no para el comercio ilegal.

El desarrollo de este tipo de semillas puede durar entre 60 y 90 días y su germinación depende del fotoperiodo, donde la iluminación puede ser normal para los cultivos al aire libre (outdoor) o falsa para los de interior (indoor). Es preciso hacer énfasis en que las semillas feminizadas son cuidadas generalmente por cultivadores experimentados, a cuenta de que para los novatos, es ideal comenzar con las semillas autoflorecientes. Para los cultivos de interior, se puede disponer de un espacio selectivo para la acción como una habitación, por ejemplo, siempre y cuando tenga buen rendimiento de aire, luz, agua y oscuridad completa para cumplir con el fotoperiodo. En este caso, los armarios especiales para los cultivos son una excelente opción, estos vienen en diferentes tamaños y destinados a cumplir con el fotoperiodo fácilmente.

La germinación de estas semillas se ve afectada por la actividad de la luz/oscuridad que debe ser monitoreado en función de la fase de desarrollo de la planta. En concreto, la etapa de desarrollo/crecimiento de la etapa debería estar expuesta a un fotoperiodo de 18/6; posteriormente, la floración puede despertarse cambiando el sistema a 12/12. En relación a los cultivos de exterior, están absolutamente sujetos a los periodos del año, considerando que la mejor época de desarrollo sería en primavera para conseguir una recolección de calidad en preinvierno, antes de que el clima frío aniquile las plantas. Para este tipo de cultivo se debe buscar tener un espacio donde la naturaleza del agua, la luz y la oscuridad sean las más adecuadas para participar en una cosecha ideal. Si buscas comprar semillas feminizadas de calidad certificada, lo más recomendable es disfrutar de las ventajas de una compra en línea con Sensoryseeds. Se trata del sitio web N°1 del mercado europeo en materia de comercialización de semillas de cannabis para fines coleccionables.