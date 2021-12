Unidas Podemos: "Ladran, luego cabalgamos"

Comunicado del Grupo Municipal de Unidas Podemos Alhaurín de la Torre) El Sr. Villanova mandó ayer que se publicara un comunicado lleno de las mentiras más burdas contra nuestro Grupo Municipal, con la única intención de utilizar el manido “miente que algo queda”, propio de “dictadorzuelos” como Jesús Gil en sus años de alcalde de Marbella, recurriendo a una sarta de falsedades, propia de quien no tiene más argumentos. Todo ello nada más terminar el pleno municipal extraordinario en el que su equipo de gobierno aprobó en solitario los Presupuestos Municipales para 2022, con los votos negativos de toda la oposición, no sólo de nuestro Grupo Municipal de Unidas Podemos. Entre otras razones, hemos votado en contra porque no nos han aprobado ni una sola de las múltiples alegaciones que hemos presentado, y porque, por ejemplo, la cantidad destinada en el capítulo de gastos de estos presupuestos de 2022 a Acción Social sigue siendo desgraciadamente muy baja, apenas el 2,5% del total, así como en partidas irrisorias en Educación, Área de la Mujer, Agricultura, Medio Ambiente, Participación Ciudadana…, en contraposición con el gasto en partidas absolutamente superfluas y desmesuradas en los tiempos de crisis que vivimos, como son Publicidad y Propaganda (313.000 €), en Atenciones Protocolarias y Representativas (152.660 €) o en Festejos (555.500 €).

El Sr. Villanova miente sin tapujos cuando afirma en su escrito que “Unidas Podemos vota en contra de la subida salarial de los trabajadores y vuelve a posicionarse frente a ellos con falsedades contra un acuerdo impecable, totalmente legal y apoyado por sindicatos y funcionarios”. Y para confirmar que el alcalde miente a sabiendas, les ponemos literalmente lo que pusimos al respecto en nuestras alegaciones: “No entramos en la irregularidad que señala el interventor sobre el aumento del 2% que el equipo de gobierno ha acordado, porque entendemos que son los representantes sindicales y los propios trabajadores y trabajadoras municipales los que han de negociar y llegar a acuerdos sobre ese aumento”. De hecho, cuando vino a pleno hace pocos meses el Convenio acordado por los sindicatos y el equipo de gobierno, nuestro Grupo Municipal manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado, con un amplio consenso de los trabajadores y trabajadoras del Ayto. y sus sindicatos. Que el alcalde recurra a lo de siempre y utilizar la subida salarial a los trabajadores municipales no es más que una burda maniobra para el que se la quiera creer.

El Sr. Villanova miente a boca llena en lo referente al capítulo de personal, ya que el Interventor en su conclusión quinta corrobora lo que IU y ATT ha venido alegando hace más de veinte años, que “la RPT, la plantilla, los presupuestos y el número de efectivos no coinciden, … debiendo motivar los ayuntamientos el porqué de dichas diferencias. Dichos estados deben confluir en la medida de lo posible. Tampoco deberían constar plazas en plantilla sin asignación económica. Por eso nuestras insistencia de que tenían que ser reformados por consenso tanto la RPT como la plantilla municipal. El propio Sr. Villanova ha reconocido durante el pleno que quiere modificar o incluir este próximo año 155 fichas de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), un 30% del total de la plantilla, luego implícitamente está reconociendo que tanto UP como el Interventor llevamos razón al afirmar que hay grandes y graves irregularidades en la RPT.

El Sr. Villanova miente descaradamente cuando afirma que hemos impugnado el Convenio, tanto nuestro Grupo Municipal como el Interventor, tergiversando lo que el propio Interventor Municipal declara en su informe DESFAVORABLE: “Dichas formas de retribuir una productividad ha sido tratada ya en varias sentencias, (como se viene poniendo de manifiesto en los informes de control financiero de los años 2018, 2019 y 2020), se trata de la SENTENCIA NUM 992/1999 de 9 de junio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , que declaró no ajustado a derecho el uso del complemento de productividad para conseguir un objetivo de puntualidad y falta de absentismo. Con respecto a esta sentencia, extraer el siguiente párrafo: “Por consiguiente, siendo el cumplimiento del horario uno de los deberes esenciales del funcionario, no es posible retribuirlo complementariamente, por lo que el Convenio impugnado debe ser anulado en tal sentido. Por otro lado, la permanencia en la situación de alta o asimilada, que no siempre depende de la voluntad del personal - piénsese, por ejemplo, en los supuestos de enfermedad o incapacidad-, tampoco puede ser primada.” Luego queda claro que no nos referimos al Convenio de nuestro Ayto., sino al que refiere el habilitado nacional sobre sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 9 de junio de 1999.

El Sr. Villanova miente a sabiendas en lo referido a la productividad, ya que hemos exigido en numerosas ocasiones la necesidad de revisar el Catálogo de Puestos de Trabajo y su Valoración para corregir las deficiencias y discriminaciones que tiene, y que haya máxima participación de toda la Corporación y representantes sindicales.

El Sr. Villanova miente con respecto a las gratificaciones, ya que el informe también corrobora nuestra posición alegada durante años, cuando afirmábamos entonces y ahora que las gratificaciones tal como se vienen llevando a cabo no han sido más que la malversación de un millón de euros aproximadamente, puesto que se han estado dando al libre y caprichoso albedrío del alcalde, sin ningún criterio objetivo, y han servido históricamente para la compra de voluntades y para “castigar” a aquellos trabajadores/as que no le rendían pleitesía al Sr. Villanova.

El alcalde siempre que se ve en problemas por su mala gestión, recurre a soltar mentiras sin ton ni son, para escurrir el bulto de la manera más cobarde: Unas veces ha arremetido contra algún sindicato que plantó cara a sus desmanes; otras al interventor municipal, casi ridiculizándolo y dudando de su profesionalidad; y ahora ataca a nuestro grupo municipal de Unidas Podemos, por llevar las irregularidades que le han hecho emitir un informe desfavorable y demoledor al Interventor Municipal, y las supuestas ilegalidades que vemos nosotros a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para que fiscalice sus Presupuestos y emita un informe sobre la legalidad o no de los mismos. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación y oponernos a unos presupuestos informados por el técnico municipal competente, garante de legalidad, como DESFAVORABLES. Como además coincide con nuestras alegaciones rechazadas por el alcalde durante más de veinte años, decidimos solicitar al Tribunal de Cuentas de Andalucía que los investigue, que para eso está.

Como conclusión, y en pocas palabras, las objeciones que pone el interventor a cómo se adjudican las subvenciones a asociaciones culturales, deportivas religiosas, etc.; la forma en la que el alcalde Villanova otorga las gratificaciones bajo su único criterio caprichoso y arbitrario; otras prebendas sin ajustarse a la ley; inversiones sin garantías de poderlas cumplir y otras fantasmadas para encubrir su caciquismo, han hecho que el Grupo Municipal de Unidas Podemos de Alhaurín de la Torre haya tenido que votar en contra de estos Presupuestos Municipales,

P.D.: Una aclaración, las demandas que interpuso IU, un contencioso administrativo y una demanda penal, no las ha ganado NUNCA el Sr. Alcalde. La primera fue IU la que desistió de recurrir el auto judicial y NUNCA se juzgó el fondo, ya que se desestimó por un discutible “defecto de forma”, y la demanda penal se archivó sin juzgar tampoco. Pero si el Sr. Villanova quiere retarnos, podemos replantearnos reactivar esa demanda penal contra él y sus concejales de aquel momento, que cometieron una barbaridad para colocar a 4 ó 5 enchufados del PP de Málaga en nuestro ayuntamiento.

Grupo Municipal de Unidas Podemos de Alhaurín de la Torre