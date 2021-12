El amor viene del mundo, ¡siempre!; es decir, el amor solo puede existir viniendo del mundo, de la existencia real del mundo y de sus integrantes.

No sé por qué todos con una u otra truculencia (de la cual no nos damos cuenta a veces) siempre conseguimos engañar a algo noble o ético o mejorador de las cosas que absolutamente siempre necesitamos mejorar. Pero el caso es que engañamos a la Luz, engañamos a la verdad, engañamos al bien y nos engañamos, en suma, a nosotros mismos.

La ética es la ética; y, para empezar de una vez el camino de la ética, hay que abandonar todos los caminos que seguimos de la no-ética. O sea, hay que abandonar muchos caminos, hay que ceder duela o no, hay que renunciar a todo lo que nos dice dictatorialmente nuestro Ego, sí, hay que “mandar al carajo” metodologías o instrumentos o hábitos o procedimientos que están contaminados o a las órdenes de tal Ego ignorante e idiota e intolerante y caprichoso. Pero hay que hacerlo ya, a principios del año 2.022 o antes de que a este año lo matemos a mentiras o a repugnancias mentales.

Bueno, lo aclararé mejor: Amor no significa darle las espaldas al mundo. Amor no significa darle las espaldas al que posibilita la razón al mundo. Amor no significa darle las espaldas al que posibilita la tan esperada claridad (para todas las orientaciones) o la no confusión al mundo. Amor no significa darle las espaldas a lo que es infinitamente básico: ése que te advierte qué es la sinrazón y cuáles son las sinrazones que ahora mismo tienes totalmente metidas en tu mente (y a las cuales sirves a ciegas).

En verdad, amor no significa que le pongas alfombras de oro o demasiadas facilidades a tantas y tantas mentiras. Amor no significa que consientas tantas manipulaciones y falsas morales y falsas ayudas al bien e, incluso, falsos intentos en darles apoyos a unos no imprescindibles (o inmorales) SEGUIDORES. En claro, amor no es lo contrario a amor o solo ego tuyo.

Amor es, sin duda, ayudar a lo que necesita amor o a lo que no tiene amor o a lo que (en corazón o en tu corazón) te pide amor. No obstante, amor no es cualquier cuido o cualquier miserable o mediocre atender a una o a otra cosa. Amor es solo un cuidar responsabilísimo a lo que se ha de cuidar como primerísimo en tu vivir o convivir cotidiano. Sí.

Amor asimismo no es una burla al entorno que nos hace o a la realidad que nos hace (a la cual se lo debemos todo), sino amor es distinguir y reconocer (en un humilde agradecimiento) la realidad que nos hace. Por eso amor es amor, porque no se falsea o no se vende a lo primero que digan algunos en Twitter o en Telecinco o en donde sea.

Amor es el ser libre de todo lo que encadena a una sociedad o a una buena convivencia humana; y es la fidelidad a lo que no se deja dominar o engañar o humillar por alguna mentira-sinrazón. En definitiva, amor es una atención a la misma vida en su necesidad de no ser vulnerada por males o por esos intereses que contravienen a los derechos humanos o a una mejor humanidad (en dignidades y en igualdadesde unas ayudas para sobrevivir).

José Repiso Moyano