A vuelta con el profesorado

He de confesar que cuando leo algo referido a la educación mis antenas se enderezan, y no quiero decir nada cuando la adjetivan con “calidad”; entonces me saltan todos los plomos de las meninges.

Así me ha ocurrido con el artículo del ex-presidente del Consejo Escolar del Estado, D. Francisco López Rupérez: “La Educación en la encrucijada. Los profesores y el futuro de España” publicado en el Debate del siete ppdo. En él afirma: “la calidad del profesorado es el factor principal, el que explica en mayor medida la calidad de los resultados escolares”.

La docencia se establece en tres niveles: Universitaria, Media y Primaria. El profesorado de cada nivel tiene, debe tener, características distintas al ser distintos los potenciales receptores. Las exigencias, por tanto, han de ser, también, distintas. Lo que diga aquí se refiere al profesorado de EEMM, extrapolable al de la primaria.

En el proceso educativo concurren múltiples factores: los profesores, los alumnos, la familia, el Centro, el claustro, las políticas educativas, las leyes, etc., etc. En estas páginas he reiterado que el profesorado es un factor importante y necesario en la educación, imprecindible, qué duda cabe, pero no el principal.

Según un baremo creado por el ICE de la Universidad Politécnica de Madrid, allá por los setenta, el profesorado sólo era responsable de los éxitos o fracasos del sistema educativo en España en torno al 11%. Quiere esto decir que el 89%, ocho veces más, corresponde a otros factores. No creo que haya variado mucho desde entonces.

Es particularmente sospechoso, por recurrente, atribuir al profesorado los fracasos del sistema educativo sin analizar los otros factores responsables del 89% de los fracasos.

Cuando se habla de enseñanza siempre se adjetiva con la palabra calidad. En el artículo, expresamente, “calidad del profesorado” en la creencia que todos entienden lo mismo. Siendo compleja la acción profesoral, debe definirse muy bien, para que todos estén en la misma onda, qué se entiende por “calidad del profesorado” y “calidad de los resultados escolares”.

Sobre la formación del profesorado de primaria y EEMM, además de la exigencia de titulaciones competentes, la LGE del 70 (Ley General de Educación) encomendaba, por el artículo 103.1, “a la Universidad, a través de los Institutos de Ciencias de la Educación y de los centros experimentales adjuntos, la función de orientación y especial responsabilidad en la formación y el perfeccionamiento del personal docente y directivo de los centros de enseñanza”. Una OM de 1971 instituye los CAP (Otro acrónimo: Certificado de Aptitud Pedagógica) que emitían los ICE, después de desarrollar el curso correspondiente, de bastantes horas de duración, dividido en varios troncos, uno teórico, general para todos los aspirantes y otro teórico-práctico para cada especialidad. El CAP era requisito imprescindible para participar en las oposiciones. La LOE creó el INCE (Instituto nacional de la Calidad y Evaluación)(*)

¿Qué fue de ellos? ¿Cómo se desenvolvieron?¿Qué estudios se han hecho sobre sus resultados y rendimiento? ¿Qué influencia tuvieron en el progreso educativo? …… Y el Consejo Escolar del que fue Presidente el autor del artículo ¿Carece de responsabilidad con sus actuaciones y/o inhibiciones?

Aventuro de nuevo mi hipótesis: Sólo la enseñanza en libertad con estímulos firmes y constantes al esfuerzo personal y continuado de los alumnos, alejadas las zarpas de los políticos de la educación, conseguirá mejorar los resultados de nuestro sistema educativo.

