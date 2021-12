Nunca lleves tu dignidad a un callejón sin salida

Cualquier persona, en cuanto le falta el respeto y el apego a la buena información (ésa que es equilibrada-racional), irrebatiblemente lleva su mente al error, a la antiética o a la indecencia, y a tal descuido por el cual siempre va a hacer un grave daño al mundo o a los demás. ¡No engañemos más a nada ni a las mismas intenciones!

Si tú huyes de la realidad, de una o de otra, pues llevas tu mente a la caverna de la irrealidad (¡con las consecuencias de inconsciencia o de destrucción que siempre eso conlleva!). Y, desde esa caverna, ya nada bien se podrá mejorar (o arreglar) de la realidad. Considéralo. Considéralo, por favor.

Si tú huyes de ayudar a quien racionaliza o a quien genera racionalidad-equilibrio en los medios de comunicación o en la sociedad, pues lo contrario (o sea, las sinrazones, las injusticias, las falsas verdades o las falsas justicias, las seudosensateces o los seudorrespetos, etc) va a ganar en la sociedad por ti, lo contrario a la luz-decencia va a ganar por ti, ¡así es!, por ti, seas quien seas.

Si tú demandas (en prioridad) estética, imagen, retórica, apariencia, demagogia o buena intención en vez de rigor de ética, rigor de que hayan resultados de racionalidad por alguien, rigor de que se cumplan (y no se excusen más o se vejen) las responsabilidades, rigor de que te indignes por lo que racionalmente merece una indignidad, pues en obviedad en la sociedad va a ganar todo lo no esencial por ti, ¡exacto!, ¡a ver si te enteras!: va a ganar ya todo lo secundario (o todo lo que no es n-a-d-a sin un fondo-base que primero lo presenta-engendra-valida existencialmente).

Por eso, si tú demandas televisión basura, en total verdad tú llevas tu mente hacia la caverna de la basura, ésa que impide en obviedad una difusión de la racionalidad o de la ética; en claro, tú facilitarías solo (te dieses más o menos cuenta) el que la mierda (aunque vestida de esos preparados de estrategias o de encantos de serpientes: buenismo, pillez de un aparentar algo, poso para imágenes, etc) gobernase en las mentes de todos, sí, en suma.

En definitiva, si tú llevas tu mente a la credulidad (sin ese sentido crítico necesario), en ceguedad creyéndote lo primero que te dicen en la televisión o en las Redes Sociales o en el chismorreo político, pues llevas tu mente a la caverna en donde ya no existe un sentido de realidad o de razón o de un “buen hacer” para y por el buen mundo.

Sí, si tú llevas tu mente a un “seguir y seguir” tuyo en terquedad (sin referenciarte o sin un buen contestar a lo que la razón ya te evidencia, sí, repitiendo eso de “afortunadamente” o “hay que agradar o dar lo que la gente pide”, etc, sí, burlándote de que la razón te dice que eso no existe), pues tú ya llevas tu mente a la caverna de la poca decencia o vergüenza o ética, ¡sin más!

¡Las cosas como son y nada más!

José Repiso Moyano