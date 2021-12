‘Callejea’ evoluciona a ‘Callejéate’ y vuelve a su formato pre-pandemia, con numerosas actividades

El antiguo programa ‘Callejea’ evoluciona a ‘Callejéate’ y vuelve a su formato pre-pandemia. La tercera edición de la gran fiesta de la participación ciudadana de Alhaurín de la Torre, nacida en 2018, se reanudará tras el formato reducido del año pasado y reunirá numerosas actuaciones y eventos durante toda la jornada del sábado día 22 de enero. El epicentro de este encuentro multidisciplinar será el Barrio Viejo, al aire libre, y contará con diversos conciertos, exhibiciones de baile, magia, cuentacuentos, atracciones hinchables, batalla de gallos, circo, talleres y expositores de las distintas asociaciones de la localidad, particularmente, de carácter social y cívico.

El proyecto ‘Callejéate’ ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa, con la asistencia del alcalde, Joaquín Villanova, y de la concejala de Participación Ciudadana, Susana Valero. La agenda para esa jornada de sábado contempla todo tipo de actividades para todos los gustos y edades que se desarrollarán en hasta cinco escenarios distintos, habilitados para la ocasión, y distribuidos por diferentes rincones, siempre concebido como complemento perfecto a las celebraciones por San Sebastián, Patrón de Alhaurín de la Torre.

Durante la mañana y la tarde del 22 de enero, los asistentes podrán disfrutar de numerosos espectáculos de música y baile, números circenses, deportes, exhibiciones y otras sorpresas, con la presencia de artistas, creadores y profesionales de nuestro municipio. Para hacerlos posibles, la Concejalía de Servicios Operativos acondicionará varias plazas y calles del Barrio Viejo como calle Málaga, plaza de la Concepción, plaza de San Francisco, plaza de Pepe de Agustín o plaza del Conde, entre otras.

Las actuaciones serán de artistas como Alba Molina, Jammin’Dose, Shining Soul, Javi Cantero, Sr. Mirinda, Velacruz y We are not Dj’s. Más adelante se publicará una completa guía con la programación exacta, con la especificación de lugar y horario. Además, durante la jornada diferentes asociaciones del municipio montarán sus ‘stands’ y mostradores.

Villanova ha afirmado que la idea es fomentar la participación ciudadana y los comercios de la zona del Barrio Viejo, mientras que Susana Valero ha dedicado palabras de agradecimiento para todas las concejalías (Fiestas, Turismo, Cultura, Servicios Operativos, Bienestar Social, etc.) que también colaboran con el evento y ha adelantado que habrá muchas sorpresas. También ha apuntado que el nombre de la jornada ha evolucionado a ‘Callejéate’ para así hacer más partícipe a los ciudadanos, con esa mención expresa a un ‘tú’ colectivo.