Abrió de nuevo la pistolera y se pasó varias horas contemplando el arma. No se atrevía a tocarla. En su paroxismo no estaba segura de haber disparado. Pero no se atrevía a tocar el cañón para comprobar su temperatura. El tiempo transcurrido habría borrado la huella térmica. Pero, aun así, no hizo otra cosa que cerrar el estuche y guardarlo en el último rincón de la cómoda...

—¿Te irás de viaje ahora que todo ha pasado? —le preguntó su madre.

—¿Todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que he estado haciendo?

—Tu marido ha muerto. Un disparo acabó con su vida. Sin ese final, él hubiese acabado contigo. Más que merecido lo tenía.

—Nadie merece una muerte violenta —dijo ella.

—No han encontrado aún el arma homicida.

—¿Qué arma, mamá, qué arma?

Antonio García Velasco

https://agvelasco.blogspot.com/

www.agvelasco.es