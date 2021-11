MUFACE perseguida

Carlos Cuesta en OKdiario, encabeza su artículo con esta afirmación: “Sánchez comienza el vaciado de Muface: no le compensa por los gastos del Covid” que comienza con esta frase: “Podemos ya ha pedido oficialmente en el Congreso de los Diputados acabar paulatinamente con Muface y el resto de mutuas que dan servicio sanitario a los funcionarios españoles. El propio Sánchez ha impulsado una remodelación de la estructura administrativa para asumir el mando directo sobre la financiación de Muface, una (sic) paso evidente en la misma dirección apuntada por el partido morado. Y ahora, tras una larga negociación, los funcionarios han confirmado como el Gobierno se ha negado a compensar a Muface por los gastos extra asumidos durante el Covid. Una decisión que debilita las finanzas de Muface con un fin obvio: su paulatino adelgazamiento.”

Perdonen tan larga cita pero necesaria para poner al toro en suerte.

El 23 de Febrero del año pasado, vaya una fecha de tan funesto aniversario, me hacía eco, en estas páginas, de una noticia equivalente: “Podemos quiere terminar con Muface, el sistema de sanidad privada de los funcionarios” en esa ocasión aparecida en libremercado.com.

Podemos sufre manía persecutoria contra los funcionarios activos o pasivos. Si como ocurre los servicios de MUFACE satisfacen a los mutualistas y todo funcionario, libremente, se afilia a MUFACE o a la Seguridad Social, y si no está satisfecho con los servicios recibidos o no desea seguir afiliado puede cambiar, si quiere, cada año ¿A qué viene tal empecinamiento persecutor? Tan obsesiva idea no puede venir más que de una mente totalitaria y sectaria que tan solo la idea de libertad, les produce alteración de los pulsos.

Funcionarios, ciudadanos, en las próximas elecciones tienen, tenemos en la mano, barrer lo indeseable.

Por su vigencia concluyo como lo hacía en aquella columna “Lo dicho, dejen tranquila a Muface y a los mutualistas y en virtud de la calidad del servicio hagan algo semejante con la Seguridad Social y verán cómo se reduce, drásticamente, la lista de espera.”. Como diría aquel: “Que así se escriba y así se cumpla”.

Referencia: https://okdiario.com/espana/sanchez-comienza-vaciado-muface-no-compensa-gastos-del-covid-7916412