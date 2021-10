De nuevo, una de esas frases que se graban en mi retina y se incrustan en mi piel: “No hay amor si no hay libertad”, hermosa frase dicha por Jorge Bucay. Según él, “el amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que elija qué hace con su vida, aunque no me incluya”.

Sensación de libertad, bendita locura. Dejarse llevar. Un susurro de mar, que viene a despertar sensaciones dormidas en un tiempo marchito. Vaivenes del corazón que trae recuerdos de juventud y los acerca a nuestros días con nostalgia de fuego.

Libertad, palabra sugerente, llena de vida, que te hace entrar en éxtasis, donde los sueños tienen cabida. Perderla es perder la vida en insufrible agonía. Los que, por circunstancias de la vida, y por motivos ilógicos (los lógicos están justificados y tipificados) la pierden, experimentan, cuando la alcanzan de nuevo, una valentía y fuerza inigualables para afrontar las vicisitudes que a todos se nos presentan. Ya nada es obstáculo.

¡Qué curioso! Me llamó la atención que la palabra inglesa para “libertad”, “freedom”, proviene de una raíz indoeuropea que significa “AMAR”.

Esa sensación tan sublime la encontramos al admirar la naturaleza. Cuando uno se encuentra a sí mismo, el momento presente se hace inherente al ser, y es sumamente placentero. La brisa del mañana ya no atraerá tormentas, y el ser humano sabe que todo puede cambiar en segundos.

Como diría el universal poeta estadounidense Walt Whitman, padre del “verso libre”: “No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre”. David S. Reynolds, biógrafo de Whitman, nos dice del poeta de West Hills, Nueva York, (EE UU): “El individualismo, los relatos de sus propias experiencias, un tratamiento revolucionario del impulso erótico y la creencia de los valores universales de la democracia son los rasgos novedosos que definen su poética”.

Se podría hablar mucho más de libertad, pero, para concluir, me quedo con esta frase de Voltaire: “No comparto tus ideas, pero moriría por defender tu derecho a expresarlas”. ¡Qué hermosa frase sobre libertad y generosidad!