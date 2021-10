El IV Ciclo ‘El MAE se mueve’ analiza la cultura democrática con tres destacados ponentes

El próximo 3 de noviembre, miércoles, a las 19 horas, la Biblioteca Pública ‘Antonio Garrido Moraga’ será escenario de la sesión inaugural del IV Ciclo ‘El MAE se mueve’, organizado por el Museo Andaluz de la Educación, gracias a la conversación con el periodista y divulgador científico, Luis Quevedo, quien dialogará con la coordinadora del ciclo, Cristina Consuegra. El acceso a la sesión será libre hasta completar el aforo normativo y será necesaria el uso de la mascarilla para acceder al recinto. El coloquio podrá seguirse desde la cuenta oficial del MAE en Instagram: @maeandalucia. ¿Qué papel juega la educación en la divulgación de la cultura democrática? ¿Y en su consolidación? ¿Puede la ciencia ser espejo para la democracia? El trabajo en red, la práctica colaborativa, ¿deben aprender quienes gestionan la cosa pública de los científicos? ¿Y cuál es la situación de la relación entre ciencia y democracia? Estas serán algunas de las cuestiones que se analizarán de la mano de uno de los mayores expertos en divulgación científica, Luis Quevedo.

CICLO ‘EL MAE SE MUEVE’

El I Ciclo ‘El MAE se mueve’ analizó los efectos en la experiencia educativa tras los meses de confinamiento, centrándose muy especialmente en la brecha digital, gracias a la participación de dos nombres esenciales del panorama educativo y social como son José Carlos Ruiz y Marc Masip.

La segunda edición buscó analizar las necesidades que plantea el sistema educativo ante la incertidumbre de este tiempo marcado por el ritmo de la pandemia y que se planteó a través de dos coloquios sobre Innovación Educativa, gracias a la participación de Ainara Zubillaga; y otro sobre la influencia de la Sociedad de la Comunicación, enfocada en una conversación con Montserrat Domínguez.

La tercera edición quiso aproximarse a la relación entre cultura democrática y Educación para profundizar en aquellos aspectos educativos que ayudan a conformar una ciudadanía activa y participativa, fortaleciendo la cultura democrática, así como analizar la complejidad de una sociedad diversa y cómo se refleja y trata esa diversidad en la docencia en relación con lo democrático. Se trataba, en definitiva, de analizar fenómenos que afectan a la relación entre educación y democracia; cómo, desde el campo escolar se debe vincular al ciudadano con el ejercicio democrático. Participaron en esta edición Nativel Preciado, Lola Pons y Manuel Arias Maldonado.

Así llegamos a la actual edición centrada en el análisis de la cultura democrática gracias a las voces de Luis Quevedo, Eduardo Madina y Manuel Cruz quienes reflexionarán sobre el sentido de la Democracia en un momento como el actual, la responsabilidad de la ciudadanía, las conquistas sociales, las variables del Estado del Bienestar, la cosa pública y la consolidación del contexto democrático.

BIOGRAFÍAS

Luis Quevedo

Divulgador científico español que se ha ejercido como productor, presentador, emprendedor y corresponsal. Formado por Eduard Punset en Televisión Española, ha desarrollado parte de su labor divulgativa en EE. UU. y América Latina [Science Friday de NPR, NTN24 TV, History Channel], donde también fue corresponsal del diario español El Mundo. Ha sido Managing Director del Imagine Science Films Festival de New York y ha escrito y dirigido dos premiados documentales sobre la evolución humana. Es co-fundador de la plataforma de podcast en español CUONDA y ganador del Premio Ondas 2018 al Mejor Pódcast. Ha dado clase en prestigiosas universidades como Columbia, Yale y City University of New York. En 2018 regresó a España donde ha participado en producciones como “Los poderes extraordinarios del cuerpo humano”, La Otra Ciencia, Mundo Madrid, Lo Siguiente, Vaya Crack, Ya Es Mediodía, Buenos Días Madrid, La Hora de La 1, Más Vale Tarde o La Sexta Noche en los principales canales del país. Recientemente ha creado y dirigido El Método, una serie transmedia para RTVE Digital centrada en la ciencia de la COVID ganadora del Premio Boehringer de Periodismo Científico 2020.

Manuel Cruz

Catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona desde 1986, Manuel Cruz es autor de más de una treintena de libros y compilador de casi una quincena de volúmenes colectivos, habiendo sido galardonado con los premios Anagrama de Ensayo 2005 por su libro ‘Las malas pasadas del pasado’, Espasa de Ensayo 2010 por ‘Amo, luego existo’, Jovellanos de Ensayo 2012 por ‘Adiós, historia, adiós’ y Miguel de Unamuno 2016 por ‘La flecha (sin blanco) de la historia’. Colaborador en diversos medios de comunicación, tanto nacionales (El País, La Vanguardia, El Confidencial, El Correo, El Periódico...) como extranjeros (Clarín), también lo ha sido en la Cadena SER y en Catalunya Ràdio. Fue diputado en el Congreso entre 2016 y 2019, y presidió el Senado en la XIIIª Legislatura. Ha recogido su experiencia de estos años en el volumen titulado ‘Transeúnte de la política’. Su último es ‘Democracia: la última utopía’.

Eduardo Madina

Licenciado en Historia Contemporánea por la universidad de Deusto y Master en Relaciones internacionales e integración europea en la Universidad del País Vasco. Ha sido profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. Diputado socialista en el Congreso entre 2004 y 2017, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario entre 2009 y 2014 y miembro de la dirección federal del PSOE entre 2008 y 2014, año en el que fue candidato a la Secretaría General del PSOE. En la actualidad, trabaja en el sector privado, siendo socio y director de estrategia de la consultora Harmon.