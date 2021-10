El Copo. Los números, Bildu y el parné

Se notaba que ni Otegi creía sus propias palabras cuando se refería al dolor de las víctimas del terrorismo etarra. Y a partir de su ristra de mentiras, ha conseguido que sacuda algo la modorra que me atenaza, y dedique unas pocas líneas a este desbarajuste de nuestra nefasta vida política.

Y es que hace un rato, el mismo Arnaldo ha afirmado “que tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos y punto”, y ha seguido desayunando como si tal.

Y aunque lo anterior es gravísimo, hay que reconocer que Dolores Montero¸ la ministra de Hacienda, con gran desparpajo ha afirmado que ella se dedica nada más a que cuadren los números, y que no se hace responsable de nada que vaya más allá del encaje de las cuentas. O qué.

Y así, mientras unos estudian, a través de un psicoanalista que ni Dios conoce, si Francisco Franco fue gay o no -ay Dios, la que se puede armar-, y los más osados andan con la matraca de que si el Emérito, ya saben, Juan Carlos I, debe volver a España para pasar sus últimos días; ahora, con un par de kilos de aburrimiento, Pablo Iglesias desea y pide que el pueblo español, mediante un referéndum, plebiscite si los españoles deseamos una República o una Monarquía parlamentaria.

Y es que no se enteran las gentes que les representan, tampoco ustedes. Y no se enteran porque no les interesa ni a unos ni a otros, y mucho menos al que gobierna con dios y el diablo.

Viven de “puta madre”, se creen dioses (tal vez lo sean), obtienen una buena pasta, obedecen como nadie, se hacen el sordo, están unidos y ustedes aplauden a los suyos.