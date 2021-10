Villanova: “El PSOE ha vuelto a engañar a los alhaurinos con el cuartel de la Guardia Civil”

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año no contabilicen "ni un solo euro" para el futuro cuartel de la Guardia Civil del municipio, lo que ha calificado de "un colosal engaño" por parte de la directora general del Instituto Armado, la malagueña María Gámez, por incumplir el compromiso que le hizo llegar al Ayuntamiento. Villanova ha criticado que, "por enésima vez", el "sectarismo" del PSOE en las administraciones que controla juegue en contra de los intereses de Alhaurín de la Torre, y ha puesto como ejemplo el cuartel de Cártama, que sí que aparece en los PGE, al ser una localidad con un ayuntamiento socialista y un alcalde afín desde siempre a Pedro Sánchez.

El regidor ha lamentado que María Gámez nunca haya querido reunirse con él, pero que indirectamente le hizo llegar un compromiso para acometer la nueva sede de la Benemérita en dos años, un plazo que ya será "imposible de cumplir". El “engaño” llega hasta el punto de que el documento económico establece que la obra no empezará hasta 2024. “No sólo es que el cuartel no vaya a estar en dos años, es que en el mejor de los casos no quieren empezar hasta dentro de tres años”, ha subrayado Villanova.

"Llevamos años y años solicitando esta inversión, mucho más tiempo que Cártama, pero está claro que a la señora directora de la Guardia Civil le importa mucho más servir a los intereses de Pedro Sánchez que las condiciones de trabajo de los agentes de Alhaurín de la Torre", ha recalcado el alcalde, para quien "el sectarismo del PSOE es una amenaza cada vez mayor para la democracia".