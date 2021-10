Felicidades a Maribel Mena y Junta Directiva por su trabajo en la AECC

Me duele ver que un trabajo como el de Maribel y su equipo, finaliza simplemente porque no encuentra la financiación suficiente para cubrir los gastos corrientes, que toda Asociación sin ánimo de lucro genera. Como antiguo gerente de la Fundación de las Canteras, creo que conozco lo suficiente del funcionamiento de la ONGs, para afirmar que lo importante de ellas, no es que recauden, sino que repartan, unas son alimentos o ayudas, otras actividades lúdicas o de recreo y otras, como la AECC de Alhaurín de la Torre, servicios, cariño, ánimo, ayuda y apoyo a los enfermos de Cáncer de Alhaurín de la Torre. Yo que he estado con Maribel y su equipo desde el comienzo de esa Asociación, puedo asegurar que ese y no otro, ha sido el motivo que ha movido a Maribel y compañeros/as en su andadura y del éxito de su gestión, dan fe la cantidad de pacientes que ha pasado por esas instalaciones y están agradecidas del trato recibido. Maribel y su equipo hacían un trabajo magnífico y si por eso se les releva y cesa en sus cargos, debería la nueva Junta directiva de la AECC provincial encabezada por su presidente Joaquín Morales repensárselo, porque no todo es recaudar, es mejor repartir. Para recaudar hay fórmulas y sistemas para hacerlo, y seguro que el presidente conoce perfectamente el mecanismo, pero si no se reparte, poco se recauda, porque, y lo digo como gerente de una Fundación que ayudaba a muchas ONGs, "poco se da a quien poco se lo merece" y lo primero que hacíamos, al menos yo, era mirar los resultados en servicios y prestaciones.

Una ONG no es una empresa a la que hay que exigirle que le cuadre el balance de ingresos y gastos, dejando un beneficio, en una ONGs trabajan VOLUNTARIOS que aportan tiempo y trabajo para que esa ONG funcione y los pacientes, en este caso de la AECC, reciban ese tratamiento del que he hablado antes. El auténtico balance de una ONG, es la positividad en su gestión con los beneficiarios y enfermos de cáncer de Alhaurín de la Torre, solo me queda felicitar a Maribel Mena y su Junta directiva porque lo han hecho de cine.