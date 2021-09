El PSOE denuncia el abandono del plan de remodelación del IES Gerald Brenan, en Alhaurín de la Torre

Alba asegura que a medida que avanza la legislatura del Gobierno de Moreno Bonilla crecen los recortes en materia educativa. Ha señalado que en el año 2018, antes del cambio de gobierno, los socialistas dejaron planificada una obra de mejora y de adecuación de espacios en el antiguo gimnasio del instituto Gerald Brenan y que tres años después no se ha llevado a cabo, lo que ha supuesto la instalación de cuatro aulas prefabricadas en este Instituto. Por ello exige al Gobierno de la Junta de Andalucía que lleve a cabo esa obra y retire las aulas prefabricadas.

La secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre ha cerrado su intervención con las siguientes palabras:

Tenemos espacio, tenemos recursos, por tanto sólo nos hace falta esa inversión en mejoras y en infraestructuras. Ya la semana pasada denunciamos los recortes que se están llevando a cabo en Alhaurín de la Torre, con el recorte de dos unidades de tres años, con recortes también en personal, concretamente en una PTIS, y ahora venimos también a denunciar este recorte en infraestructuras educativas.

Por su parte Rubiño ha destacado que en los tres últimos cursos escolares han desaparecido 1.500 unidades en los colegios públicos andaluces, lo que supone que la ratio no haya bajado a pesar de la situación de pandemia.

La parlamentaria andaluza ha afirmado que el propio consejero de educación, Javier Imbroda llegó a reconocer, en sede parlamentaria, que la bajada de la ratio había permitido que se incrementará el éxito escolar y que bajará la conflictividad, pero que a pesar de ello, en lugar de no cerrar esas escuelas rurales o de no recortar en unidades públicas, está haciendo justo lo contrario.

Ha sostenido que si bien, gracias a los fondos aportados por el Gobierno central, durante el pasado curso se contrataron a 8.000 refuerzos covid, durante el presente este número ha descendido hasta los 5.300. Un recorte que, según sus palabras, no van a permitir que se baje la ratio en las aulas andaluzas, a pesar de que el gobierno de las derechas tiene más fondos que nunca, no solamente los fondos de recuperación que vienen de Europa y del Gobierno central, sino lo específico destinado a la educación pública: 384 millones de euros que se ingresaron en el mes de septiembre de 2020 y 257 millones de euros en julio de 2021.

Ha concluido subrayando que, a su entender, el Gobierno andaluz promueve la educación privada en perjuicio de la educación pública:

Nos preguntamos los socialistas andaluces, los socialistas de Málaga y los socialistas de Alhaurín, cómo es posible que un gobierno siga haciendo negocio con la educación pública, no invierta ese dinero en obras de mejora como puede ser el instituto Gerald Brenan, como no sigue abriendo aulas específicas, dotando a los niños con necesidades educativas especiales de los recursos necesarios, y como no ha mantenido el refuerzo de las plantillas. Está claro que el Gobierno de Moreno Bonilla y el consejero Javier Imbroda dicen una cosa y hacen justo lo contrario, que es defender la educación privada frente a la educación pública, que es la que nos iguala a todos y a todas.