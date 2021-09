¿Quién paga las pensiones?

Esta mañana me encontré con un joven conocido y conversamos sobre el tema de las pensiones y la carga que representan para los que están trabajando y, consecuentemente, para los que cotizan a la Seguridad Social. Bueno, esa es su teoría, que están manteniendo a los jubilados aquellos que trabajan, con sus impuestos y sus cotizaciones.

Craso error, querido joven, le dije. Parece que esa filosofía le está haciendo el caldo a los gobernantes, así podrán decir que se acabó el fondo de pensiones, cuando, realmente, han gastado lo que no debían, donde no correspondía, y el dinero que depositaron los ciudadanos durante su vida laboral, para garantizar su pensión, puede quedar difuminado en el aire, lo que sería, francamente, un desfalco o despojo, o sea, un robo descarado de fondos pensados para otro fin consistente en “asegurar la subsistencia de nuestros mayores en la etapa de su retiro”, o sea, en mi caso, aquellos ciudadanos que ya colaboramos a levantar esta España nuestra con nuestro esfuerzo, trabajo y cotización.

Verá usted joven: Durante muchos años hemos estado pagando a la Seguridad Social una considerable cantidad en concepto de jubilación. Es decir, hemos ido depositando en sus arcas un montante de dinero con la intención de que, cuando llegara el momento, nos lo devolverán mediante la pensión correspondiente, de acuerdo a las condiciones y bases de cálculo que habían establecidas según la legislación. La parte de su compromiso consiste en gestionar esos recursos para que, llegado el momento, puedan garantizar esas pensiones contratadas, o pactadas, con el ciudadano, asumiendo la responsabilidad subsidiaria el mismo Estado. En el caso de que fuera una empresa privada se le exigiría mediante juicio, si fuera necesario, que cumpliera con su compromiso contractual, lo que no exime al propio Estado Español si se dieran esas mismas condiciones.

El pensionista no es un empleado al que se le paga por el trabajo que realiza, al que se podrá o no despedir, bajar o negociar el sueldo o exigir compromisos nuevos… En todo caso, el respeto a las cláusulas de un contrato debe ser prioritario y, si fuera necesario, negociarlo con los representantes de los trabajadores antes de someterlo a ningún cambio de forma unilateral, lo digo por la alusión que hago al empleado y a todo tipo de relación laboral, claro... Pero en el caso de las pensiones no cabe negociación. Lo que se recibe no es un salario, sino el resultado de un depósito previamente establecido. No dejemos de exigirle a lo público lo que se le exigiría a la empresa privada cuando actúa como parte contratante de un seguro de pensiones. No es de recibo que no se cumplan acuerdos incuestionables y se baje el poder adquisitivo de la pensión porque el señor gobernante de turno y los partidos políticos del arco parlamentario así lo decidan obviando los derechos de una de las partes contratantes, que ya entregó su dinero en depósito en un momento dado.

Ahora bien, lo que no tiene ni pizca de sentido es que para el mundo político exista una sistemática diferente de cálculo y derechos de jubilación, donde se consiga la pensión con un mínimo tiempo cotizado, que las pensiones no estén sometidas a los mínimos establecidos y que se otorguen a distintas edades que al resto de la ciudadanía. Eso es un privilegio fraudulento y tendencioso por su parte; es decir, reprobable y rechazable por injusto, aunque sea legal, dado que ellos mismos son los que hacen las leyes.

Así que, querido joven, cambie el chip y piense que lo que usted paga no es para que me paguen la jubilación a mí, que ya di el dinero para ello en su momento, sino para que le paguen a usted la suya el día de mañana. De esa forma estará su mente y su actitud en disposición de defender sus intereses personales y no sometida al libre albedrio de los gobernantes de cada momento, que siempre podrían decir: “no hay dinero”, a pesar del que usted les haya podido dar para salvaguardar su pensión de futura jubilación. No sea iluso y no asuma la responsabilidad que de ellos depende. Insisto, usted no paga nada, solo crea fondos para que se los devuelvan el día de mañana. Los pensionistas de hoy ya los pagaron. Espero que me haya comprendido y luche por sus y nuestros intereses, que serán los mismos con el devenir del tiempo.

Antonio Porras Cabrera

http://antoniopc.blogspot.com/