El Pleno acuerda eximir del pago de la tasa por ocupación de vía pública este año

El Pleno Municipal de agosto, celebrado el pasado viernes, aprobó por unanimidad eximir del pago de la tasa por ocupación de vía pública del año 2021 a los empresarios de hostelería que suelen poner terrazas, además de a quienes explotan kioscos y puestos del mercadillo De esta forma, se da cumplimiento al acuerdo adquirido recientemente en el seno de la Comisión de Seguimiento del Covid-19, en el que están representados todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Concretamente, en la sesión de la semana plenaria se dio luz verde a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, que afecta a terrazas, veladores, paramentos, kioscos y también a los empresarios ambulantes del baratillo de los miércoles. En total, el Ayuntamiento dejará de percibir cerca de 50.000 euros.

La fórmula idónea para no cobrar este tributo en el año en curso ha requerido de cierta “imaginación y creatividad”, según el concejal de Economía y Hacienda, Abel Perea, gracias a una doble decisión administrativa, vinculadas la una a la otra, pero con aplicación en distintos momentos. Por un lado, se ha decidido posponer al mes de diciembre el lanzamiento de los recibos de este año 2021, de modo que el proceso de cobro de esta tasa por parte del Patronato se ejecutaría a lo largo de 2022. En compensación, el acuerdo plenario del viernes recoge una disposición transitoria que prevé la suspensión de la aplicación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en 2022. Eso significa que el año próximo, a efectos prácticos, se cobraría la tasa de 2021 y no la de 2022, de modo que en lo que va de 2021, los empresarios afectados no habrían pagado nada.

Tanto Perea como el alcalde, Joaquín Villanova, defendieron que se trata de una fórmula legal -una suspensión temporal aplicable exclusivamente al año próximo, que caducaría en 2023- y que, en último término, prevé aliviar la economía de los contribuyentes de este sector tan castigado por la crisis sanitaria desde su estallido hace 18 meses.

Todos los grupos de la Oposición (PSOE, Adelante Alhaurín de la Torre y los dos ediles no adscritos), consideraron idónea la medida y valoraron el consenso que se alcanzó en la Comisión de Seguimiento del Covid e indicaron que toda ayuda al autónomo es bienvenida y contará siempre con su apoyo.