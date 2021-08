Im-Pulse triunfa con su poderoso espectáculo visual e interpretativo de homenaje a Pink Floyd

La Finca Municipal El Portón, una vez más, se convirtió en el lugar protagonista de un nuevo espectáculo, el tributo a Pink Floyd por parte de la banda Im-Pulse. Numerosos vecinos quisieron ser partícipes de este concierto, entre ellos el edil de Cultura, Andrés García.

A la entrada del recinto se hizo toma de la temperatura y se garantizaron el resto de medidas sanitarias durante todo el recital.

El edil de Cultura, Andrés García, resaltó que trabajan con mucho esfuerzo tanto él como sus técnicos, no solo para la organización de este acto sino para todos los que se han desarrollado durante el último año pese a la crisis sanitaria que el país está viviendo.

Asimismo, García apuntó que era un “placer” contar con este tributo a una de las bandas más influyentes y aclamadas en la historia de la música.

Los 8 componentes de Im-pulse ofrecieron un espectáculo muy poderoso en lo visual y en lo interpretativo, muy fiel al espíritu de la legendaria banda británica de rock sinfónico.

El público quedó cautivado, nuevamente, y envuelto por ese sonido tan peculiar con un gran espectáculo audiovisual, y con un repertorio muy compensado y representativo de Pink Floyd a lo largo de toda su carrera.

El concierto tuvo una duración de alrededor de dos horas y la banda se encargó de interpretar los temas emblemáticos de Pink Floyd como 'The wall', 'Money', 'Wish you were here' o 'Comfortably numb', así como otros temas menos populares.

Y es que la propuesta renovada de Im-Pulse, dirigida por Francisco Javier Flores, al frente de un grupo con músicos locales y de otros puntos de la provincia y Andalucía, dejó un inmejorable sabor de boca entre los cientos de espectadores que llenaban las gradas -con todas las medidas reglamentarias anti-Covid- y vino a quitar la espina que dejó la cancelación del concierto previsto para 2019, tras el gran éxito de 2017.