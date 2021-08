La maestra del Colegio El Pinar Carolina Campos; nominada en los Premios Abanca al Mejor Docente de España

Enseñar con pasión tiene premio. La entrega a los alumnos y alumnas, más aún en las complicadas circunstancias que han rodeado la actividad de todos los centros educativos españoles en los dos últimos cursos, son el estímulo que mueve el día a día de un docente. Decenas de miles de profesionales de la Educación han estado al pie del cañón, demostrando la importancia de su labor, durante cada una de las jornadas lectivas de este más de año y medio de pandemia. Algo sabe de esto Carolina Campos, maestra de Educación Infantil del Colegio El Pinar, quien un mes después de poner el punto y seguido al año lectivo 2020/21 acaba de recibir una de las mejores noticias que se le pueden dar a cualquier enseñante de España.

La organización ‘Educa’ junto a la ‘Obra Social Abanca’ acaba de anunciar su nominación a la V Edición de los ‘Premios Educa Abanca’. Considerados ‘Los Goya’ de la Educación, estos galardones son un reconocimiento al ‘excelente’ desempeño docente en las áreas a baremación por parte del equipo de selección del certamen.

La realización de actividades innovadoras en el aula y la puesta en marcha de ideas creativas, la pasión por su trabajo, su carácter proactivo en actividades y eventos desarrollados en el ámbito de su actividad, la atención y relación con el núcleo de la comunidad educativa de referencia, entre otros; son algunos de los baremos que se tienen en cuenta a la hora de puntuar para los premios, además del número de propuestas y de los comentarios que hayan vertido los proponentes, completamente ajenos a la propia nominada.

En base a estos criterios, la maestra del Colegio El Pinar ha podido acceder a la ronda final de este importante certamen, en el que es la única nominada malagueña en la etapa de Infantil, junto a la maestra Ana Blanco, del CEIP Nuestra Señora del Carmen de Marbella.

La docente ha manifestado su satisfacción por esta nominación, que no esperaba, dado que los interesados, según las bases del concurso, no pueden presentar su candidatura, si no que deben ser propuestos por el alumnado, familias y el resto de integrantes de su comunidad educativa de referencia en base a su “buen desempeño profesional”.

Los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de centros públicos, privados y concertados de España tienen el objetivo de reconocer la labor desempeñada por los mejores docentes durante el Curso académico en curso. Buscan realzar socialmente la figura del buen docente, su implicación en el proceso de enseñanza de su alumnado, así como su importancia para la sociedad.