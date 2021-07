El Copo. “Memoria democrática”

Félix Bolaños -ministro de la Presidencia, y podríamos asegurar sucesor de Carmen Calvo- es el encargado de llevar a cabo la nueva Ley de Memoria Democrática, ley que pretende que la huella del dictador y general Franco deje de dar la matraca de una puñetera vez, hecho, creo, de una gran dificultad histórica, ya que para bien o para mal, forma parte de la historia, y más concretamente de la de nuestra madre patria, España.

Parece que los esfuerzos, sin duda loables, van a incidir en la exhumación de los cadáveres del Valle de los Caídos y darles sepultura digna allí donde los familiares de los mismos estimen oportuno, al tiempo que se intentará hacer desaparecer todas aquellas asociaciones existentes que tengan por finalidad la exaltación del autodenominado Generalísimo, siendo la Fundación que lleva su nombre el objetivo principal.

Uno de los atributos que posee quien estas delicadas ideas expone- un servidor de ustedes- y, tal vez, al que debo haber llegado en plenitud intelectual, que no física, es el de haber tenido hasta ayer el título de “Maestro de Enseñanza Primaria”. Y digo hasta ayer, porque hoy le pegado cuatro o cinco tijeretazos y ha pasado a la dimensión de la nada; y todo ello porque en él se leía: “Su Excelencia el Jefe del Estado, y en su nombre el Ministro de Educación, tiene a bien conceder a D. José García Pérez…”, lo que ya he referido anteriormente; corría el año 1954 cuando era premiado mi esfuerzo y el de miles y miles de españoles en diferentes ramas del saber.

Y tal vez alguno de mis queridos lectores, pueda pensar que he realizado una auténtica idiotez, locura o “purga” ya que, según la ley en cuestión nada tiene que ver con el título de Maestro.

Pues sí; no me fío un pelo de nadie; no sea que…