El Torneo de Baloncesto de Hidrocarburos Alhaurín cumplió su sexta edición

El municipio acogió este fin de semana una nueva cita con el baloncesto, en esta ocasión con la fase final de la sexta edición del Torneo Hidrocarburos Alhaurín, organizado en colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento y el C. B. Alhaurín de la Torre. Los partidos se disputaron en el Pabellón Blas Infante, sin público y con medidas de seguridad y de prevención sanitarias.

Después de más de 25 partidos, estaban en juego 700 euros en premios. Los equipos se dividieron en cuatro grupos, cada uno de ellos patrocinado por empresas y negocios locales: eran 16 conjuntos en total, entre masculinos y femeninos, que sorprendieron por la calidad, el coraje y el talento de muchos jugadores.

Los campeones fueron Tunes Squad, en categoría masculina, y Triple C en la femenina. Los resultados en los grupos de los chicos dejaron las siguientes semifinales: Cigalas contra Oronteam y Tunes Squad frente a Estrambólicos. A la final llegaron el Oronteam y el Tunes Squad, que protagonizaron un choque muy disputado y emocionante.

Oronteam, ganador de la edición de 2019, partía como ligeramente favorito frente a un equipo formado por muchos baloncestistas del primera nacional andaluza del C. B. Benalmádena, quienes aspiraban a dar la sorpresa. Tras un partido con mucha igualdad y pequeñas rentas para Tunes Squad, sus rivales, con jugadores procedentes de Cádiz ySan Fernando, pagaron el cansancio, y el compacto bloque entrenado por José Juan se hizo con la victoria, gracias sobre todo a su inspiración en el último cuarto, en el que se pusieron en manos de Fofi Ripoll. El resultado: 64 a 54, a favor del Tunes Squad, que se llevó los 500 euros de premio para el ganador. El mencionado Ripoll, del club Los Olivos, fue elegido además MVP.

En el cuadro de mujeres, el enfrentamiento final fue entre el Triple C y el Fufientes. Formado íntegramente por jugadoras de la Liga 2 del C. B. Alhaurín de la Torre, el Triple C impuso su rtimo para marcar nas diferencias que se mantendrían durante todo el encuentro, que terminó con un marcador de 67 a 39. Ana Moyano fue además distinguida con el premio MVP.

Desde la organización, quisieron agracer el apoyo del Ayuntamiento y de “las empresas 'top' que han hecho posible este evento”: Hidrocarburos Alhaurín, The Monaghan's Pub, Carlos Alcaraz, Only Water, Heladerías Kalua, Bar Quest y al resto de entidades colaboradoras.