El CBD disfruta de respaldo legal

Hablar de cannabis y legalidad desata controversias en cualquier escenario, y es que no es secreto para nadie que la planta ha sido utilizada para protagonizar diversos eventos que le han costado la penalización en varios países del mundo. Sin embargo, desde que el CBD salió a la luz en 1940 el panorama se ha suavizado, pues la ciencia ha permitido que forme parte de diversos ensayos clínicos con la intención de revelar su potencial y los resultados hablan por sí solos. Gracias a estos avances, la comercialización y aprobación del CBD es un hecho discutido con propiedad, por eso Justbob es una tienda en línea de marihuana CBD y otros productos derivados del compuesto y que respetan la normativa legal establecida hasta la fecha.

¿Qué pasa con nuestro organismo ante la llegada del CBD?

No hay que tapar el sol con un dedo, si bien es cierto que cada vez son más los seguidores del CBD, la situación no fue sencilla desde el principio. Y es que el mundo ha sido testigo de las consecuencias del uso del Tetrahidrocannabinol o THC, otro de los cannabinoides que hacen vida en la plata y que figura como compuesto muy cercano al CBD. Se trata de una sustancia nociva reconocida por su efecto psicoactivo responsable de alterar la conciencia de la persona y provocar un estado eufórico con daños a corto y largo plazo.

Ahora bien, muchos se preguntan por qué si el THC y el CBD son tan cercanos, éste último carece de todos los efectos nocivos, y la respuesta se centra en su mecanismo de acción sobre el sistema endocannabinoide el, cual controla el equilibrio de las diferentes sistemas orgánicos conocido como homeostasis. Para tener una idea más clara, todos los mamíferos poseen un sistema endocannabinoide conformado por cannabinoides endógenos y receptores especiales, éstos se acoplan a la perfección con los endocannabinoides desatando una serie de actividades que regulan las funciones orgánicas; no obstante ante cualquier padecimiento, pudieran disminuir el desempeño de estos enlaces, pero al intervenir el CBD en este escenario, optimiza la respuesta del sistema endocannabinoide manteniendo el equilibrio, lo mejor es que es un compuesto 100% natural que no desencadena efectos psicoactivos.

¿El CBD es libre en España?

El debate sobre el uso del CBD como recurso terapéutico aún no termina, a pesar de que cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia Mundial Antidopaje, entre otros. Sin embargo, queda claro que cada país establece las normativas para el resguardo del bienestar de sus ciudadanos. En este caso, la Unión Europea (UE) ha sido clara con respecto a la comercialización de productos cannabicos siendo de libre comercialización entre los países miembros sólo aquellos con alto contenido de CBD y un porcentaje de THC por debajo del 0,2%. Por su parte, a pesar de que España es uno de los países que forman parte de la Unión Europea, todavía no se ha establecido un acuerdo definitivo con respecto al CBD, por tanto se rige por lo que ha dictaminado la UE. No obstante es preciso aclarar que los únicos productos con CBD que no son respaldados por la ley, son aquellos destinados para el consumo humano o alimenticio.

Tips para reconocer la calidad de un producto a base de CBD

El auge de la industria cannabica no tiene intenciones de declinar, por tanto muchas marcas clandestinas han salido a la luz con la intención de ofrecer productos a base de CBD de dudosa procedencia. Una elección incorrecta compromete la eficacia del compuesto y pone en riesgo la salud de los usuarios, por eso, toma en cuenta los siguientes tips:

Verifica que la concentración del CBD sea visible en la etiqueta del envase.

Consulta la valoración de la marca en el mercado actual y la credibilidad de sus productos.

Investiga si el CBD procede de cultivos certificados, libres de aditivos tóxicos.

Consulta el espectro de concentración de CBD antes de realizar la compra.

Evita comprar productos a base de CBD cuyos envases carezcan de precinto o sello de seguridad.

Evita ofertas engañosas donde se exponga al CBD como un cannabinol milagroso capaz de curar todo tipo de patologías.

Antes de realizar la compra de un producto rico en CBD, debes tener claro cuál es la dosis y la vía de administración para escoger la presentación más apropiada. También es importante destacar que un especialista debe fijar la dosis en función del tipo de tratamiento que se quiera establecer para contrarrestar la patología; de igual forma, es necesario entender que el CBD no es una droga, así que la garantía de sus beneficios se centran en la constancia de su uso, tampoco es recomendable usarlo como tratamiento principal para combatir enfermedades, pues la ciencia describe al CBD como un coadyuvante natural que sirve como respaldo ante otros tratamientos. Por si fuera poco, las bondades del CBD son tan amplias que no solo puede ser usado ante enfermedades, muchos lo han incorporado a su rutina de cuidado diario con la intención de sacar el máximo provecho del compuesto.