Prodigioso arranque del Portón del Jazz de la mano de Chano Domínguez y Antonio Lizana

El Portón del Jazz regresó por fin este viernes tras un año de parón y lo hizo por todo lo alto: con un gran espectáculo musical de raíces andaluzas a cargo del dúo que formaron Chano Domínguez y Antonio Lizana, dos de las estrellas de la edición de este año del festival. Con todas las localidades agotadas desde hacía días, había expectativas por escuchar este concierto, definido como “un viaje desde las raíces del flamenco hasta el jazz contemporáneo”

Los dos artistas gaditanos no defraudaron con una actuación en la que fusionaron los tradicionales estandares del género con la influencia de la cultura de su tierra, logrando el aplauso del público que se dio presente en el auditorio al aire libre de la Finca El Portón. Cabe recordar que, debido a las normas sanitarias, el aforo estaba limitado y se guardaron todas las normas de seguridad, incluyendo el uso obligatorio de mascarilla.

El concejal de Cultura, Andrés García, se mostró muy satisfecho por que este verano haya podido recuperarse esta histórica cita de la agenda de Alhaurín de la Torre y que en 2020 tuvo que cancelarse debido a la pandemia. El edil destacó la calidad y el talento de todos los músicos de esta edición del Portón del Jazz y aprovechó para agradecer el “gran trabajo” de todo el equipo de su área y del resto de departamentos del Ayuntamiento que han colaborado en el montaje.

Conocidos por su versatilidad y dominio de diferentes técnicas e instrumentos, Chano Domínguez y Antonio Lizana hechizaron El Portón con dos de sus especialidades: el primero con el piano y el segundo con la voz y, también, con el saxo. Marc Miralta (contrabajo) y Manel Fortià (batería) completaron el elenco sobre el escenario en un concierto de fusiones, hilado con letras para expresar su compromiso personal con la verdad y con el desarrollo de la conciencia humana a nivel global.

La segunda cita del Portón del Jazz 2021 será el próximo 16 de julio de la mano de Bokanté, una talentosa banda que mezcla los ritmos caribeños, la música del oeste de África y el 'delta blues' de Mississippi americano. Más información y venta de entradas: www.mientrada.net.

SOBRE CHANO DOMÍNGUEZ

Chano Domínguez es uno de los músicos de jazz más célebres «reclutados» por el flamenco. Aunque Chano ya había aprendido flamenco desde pequeño, el primer instrumento que aprendió a tocar, de oído, fue la guitarra, y después también se aventuró en el rock con su teclado. Antes de descender plenamente a la escena flamenca con su «Chano Domínguez Trío», ya había trabajado con artistas de renombre como Pepe de Lucía, Potito y Juan Manuel Cañizares. Chano Domínguez ha logrado una inusual integración entre ritmos e idiomas del jazz y del flamenco. Toca tangos, tanguillos, alegrías, compás de bulerías, fandangos y soleás en su piano con una estructura de jazz tradicional. Hoy en día, Chano Domínguez es uno de los músicos más demandados en toda la escena musical española, en cualquier género musical. Ha trabajado con una amplia gama de artistas como Enrique Morente, Estrella Morente, Martirio, Marta Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Ana Belén, Jorge Pardo, Carles Benavent, Paco de Lucía, Joe Lovano, Herbie Hancock, Jack DeJohnette y Wynton Marsalis con la Lincoln Center Jazz Orchestra. Ha grabado varios discos como: Chano (Nuba 1993), 10 de Paco (Nuevos Medios 1994), Hecho a Mano (Nuba 1996), New Flamenco Sound (Verve 2007), Piano Ibérico (EMI 2010) y Flamenco Sketches (Blue Note 2011) que fue nominado a un Grammy y Over the Rainbow (Nuba 2017). En 2016 fue nominado para un Grammy Latino por su lanzamiento, Bendito, donde se presenta como productor, compositor y pianista de su habitual cantaor Blas Córdoba, también conocido como ‘El Kejío’.

SOBRE ANTONIO LIZANA

Antonio Lizana es uno de los representantes más célebres del nuevo Flamenco Jazz procedente del sur de España. Saxofonista de jazz, cantante de flamenco y compositor de toda su música. Solo en los últimos tres años ha realizado alrededor de trescientos conciertos con su banda por más de 30 países. Participando en festivales como Womex, Etnosur, SXSW Austin, Londres, Festivales de Flamenco de Nueva York y San Francisco, Barcelona Voll Damm, Shanghai Jazz Fest, Casablanca Jazz Fest (Marruecos) y Flamenco Biennale (Holanda).

Ha editado cuatro trabajos discográficos desde que arrancase su proyecto en 2012 y ha sido uno de los únicos artistas españoles en grabar un concierto American NPR Tiny Desk. Ha colaborado con artistas como Arturo O’Farrill y Alejandro Sanz en obras que recibieron premios Grammy; también con Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, Alfredo Rodríguez, Ari Hoenig, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo, Shai Maestro, Chambao, José Mercé, Josemi Carmona, Carmen Linares, Pepe Habichuela.