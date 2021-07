PSOE: El PP local vota no a la atención presencial en el Centro de Salud

El pasado 24 de febrero, el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, anunció que a partir del 2 de marzo los centros de salud de nuestra comunidad recuperarían las citas presenciales en atención primaria. Meses después, la mayoría de los CAP (Centros de Atención Primaria) de nuestra comunidad no sólo se limitan a ofrecer atención telefónica, muchos de ellos están tan saturados que incluso recibir una llamada de tu médico de atención primaria o pediatra, puede demorarse días, hasta semanas. Esta realidad, que pone en peligro el bienestar de miles, millones, de andaluces y andaluzas, es un síntoma más del deterioro que ha sufrido la sanidad pública de nuestra comunidad autónoma en los últimos tiempos.

Por este motivo, y atendiendo a la demanda social de los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción en la que se solicitaba que todas las fuerzas políticas con representación en el Pleno del Ayuntamiento se unieran para instar a la Junta de Andalucía a ejercer las acciones necesarias para la reanudación con carácter urgente de la atención presencial en en Centro de Salud local.

Durante el transcurso del pleno, el Grupo Municipal Socialista ha defendido la moción con los siguientes argumentos:

Si los ciudadanos pueden ir a una discoteca hasta las 2 de la mañana, deben también poder ir a un médico, y si lo pueden hacer en la sanidad privada, deberían poder hacerlo en la pública. Patricia Alba Luque, secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre

Churriana ha conseguido urgencias, Cártama un nuevo centro de salud. Mientras tanto, Alhaurín sigue afrontando largas colas y recortes en horarios y servicios de atención primaria. Mustafa Bouadi, concejal socialista

En la votación que ha sucedido al debate, el Grupo Municipal Popular ha votado no a la moción, esgrimiendo que sería necesario prescindir de la urgencia, puesto que nos hayamos en periodo vacacional. Las y los ediles de la oposición (PSOE, Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre y concejales no adscritos) han votado a favor, señalando que es imprescindible incluir el carácter urgente, ya que la salud sigue siendo un derecho básico y prioritario en periodo estival. Dado que el PP de Alhaurín de la Torre cuenta con mayoría absoluta en la Corporación Municipal, la moción no ha prosperado.

Tras la conclusión del Pleno, los y las representantes socialistas han mostrado su asombro antes la actitud de los populares: