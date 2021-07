Ayuntamiento y AECC Málaga presentan la campaña de prevención “Vacúnate contra el cáncer”

El nuevo presidente de la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga (AECC), el empresario Joaquín Morales Rubio, y Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda han presentado en el patio de banderas del ayuntamiento de Málaga “Vacúnate contra el Cáncer”, una campaña que van a poder ver los malagueños durante todo el mes de julio y cuyo principal objetivo es concienciar a los ciudadanos sobre la importancia que tiene la prevención a la hora de evitar un cáncer.

Consta de cinco imágenes que inciden sobre alguno de los principales factores de riesgo a la hora de padecer un cáncer: alcohol, tabaco y falta de protección solar. Y también sobre la necesidad de tener buenos hábitos para evitarlo, tales como la alimentación sana o hacer ejercicio. A través de la imagen, la campaña aprovecha la saturación que existe sobre la vacuna del Covid-19 para despertar conciencia a favor de la lucha contra el cáncer. Todos los carteles llevan un mensaje específico sobre la temática que tratan y terminan en un eslogan común: “contra el cáncer no hay mayor vacuna que una vida saludable”.

La agencia de branding y publicidad Humad con sede en Málaga, ha sido la encargada de la creatividad y la producción de la campaña. “Queríamos provocar un estímulo tan sencillo como impactante que parase al usuario por la calle y que le hiciese reflexionar: el cáncer sigue ahí pese a la saturación de noticias del covid-19 y la vacunación”. En palabras de su director creativo Chema Aranda. Humad ha colaborado ya previamente con la AECC Málaga en el vídeo y la difusión de la nave espacial (alojamiento para niños en tratamiento) y en el spot dedicado a sus voluntarios con motivo del Día Internacional del Voluntariado. El detonante económico del proyecto surge de una subvención del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga. El restante ha sido aportado por la propia agencia como colaboración a la causa y a la AECC de Málaga, que ha sido la encargada de asumir los costes de impresión y de gestionar los espacios donde se van a poder ver los mensajes.

Joaquín Morales, presidente provincial de AECC Málaga ha destacado que potenciar la prevención es uno de los objetivos principales de la nueva junta directiva de AECC Málaga. “La semana pasada he visitado las diferentes sedes locales que la AECC tiene en la provincia de Málaga y, además de escuchar sus necesidades, les he trasladado que el fomento de la prevención es un asunto principal para los próximos cuatro años. La prueba la tenemos en los dos euros que cuesta una prueba de cribado de colon y los miles de euros que hay que emplear para tratar a un paciente que se le detecta un cáncer de colon. No cabe duda de que la prevención salva vidas, ahorra mucho dinero a la sanidad y sufrimiento a los pacientes. La AECC va a intensificar sus campañas de prevención y “Vacúnate contra el cáncer” es una prueba de ello”.

Por su parte Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales del ayuntamiento de Málaga destacó la gran labor que realiza la AECC Málaga y el apoyo que desde el consistorio se ofrece. “Es fundamental abordar el cáncer desde el punto de vista de la prevención. Para ello contamos con grandes aliados como la AECC, con importantes iniciativas como esta campaña de prevención, y que durante todo el año realiza una magnífica labor, al igual que todas las entidades que conforman la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer. Desde el Ayuntamiento de Málaga agradecemos el gran trabajo que realizan los profesionales y voluntarios de la AECC y les ofrecemos nuestro apoyo”.

Hasta final de mes “Vacúnate contra el cáncer” se podrá ver en la pantalla gigante de El Corte Inglés y del Centro Comercial Málaga Plaza; en las pantallas digitales de los autobuses de la EMT y en cincuenta marquesinas de autobús repartidas por la ciudad; en los soportes digitales de la empresa JCDecaux y en los termómetros urbanos de la capital. Además, en colaboración con el Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga, los carteles de la campaña se expondrán en los establecimientos de Próxima Farmacias y en las 700 farmacias que agrupa Bidafarma en la provincia. Por último, también los voluntarios de AECC van a jugar un papel principal en la difusión porque ellos serán los encargados de conseguir que la campaña llegue al comercio de barrio repartiendo carteles entre los comerciantes.

La importancia de la prevención

El objetivo de esta campaña es poner en valor que la prevención es la primera herramienta que podemos utilizar de manera individual para luchar contra el cáncer. Está demostrado que llevar una vida saludable haciendo ejercicio, comiendo sano, sin fumar y sin beber alcohol reduce la posibilidad de tener un cáncer en un 50 por ciento.

Por ejemplo, llevar una alimentación sana es clave en la prevención del cáncer. Como se indica en el Código Europeo Contra el Cáncer, es posible reducir el riesgo de cáncer, hasta en un 18%, a través de una alimentación sana y el cuidado del peso corporal. Un reciente estudio señala que la dieta está directamente implicada en la iniciación y desarrollo de diversos tipos de tumores, como el cáncer de colon o de mama: un 40% de los tumores en hombres y un 60% de los tumores en mujeres tienen relación con la alimentación y más del 30% de las muertes por cáncer se deben a esta misma causa.

Por su parte las ventajas de la actividad física guardan relación directa con la cantidad total de actividad (durante cuánto tiempo y con qué frecuencia se realiza) y con su intensidad. Se pueden sacar muchas ventajas de una actividad ligera; el simple hecho de no ser sedentario puede potenciar el gasto calórico. Un nivel moderado de actividad es aquel que produce un poco de sudor o una respiración algo más intensa. Un nivel intenso de actividad es aquel que nos hace sudar, jadear o aumentar la frecuencia cardiaca. Si la práctica de ejercicio la combinamos con una dieta equilibrada, estaremos multiplicando los beneficios.

la cantidad apropiada de alcohol para la prevención del cáncer es ninguna. El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de padecer entre otros, cáncer de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrectal y mama. En el caso del cáncer de hígado esta asociación es muy importante sobre todo a través del desarrollo previo de cirrosis hepática.

Si al consumo habitual de bebidas alcohólicas le añadimos el de tabaco, se multiplica el riesgo de padecer algunos de estos cánceres entre 10 y 100 veces respecto a las personas que nunca han fumado ni bebido. Actualmente, el tabaco es la primera causa de muerte prevenible y está relacionado directamente con más de 15 tipos de cánceres diferentes. La deshabituación tabáquica es, por tanto, una acción fundamental en la lucha contra el tabaquismo y la prevención del cáncer.

aunque se generalice hablando de cáncer de piel, existen varios tipos entre los que destacan de forma clara los melanomas y los carcinomas cutáneos. En ambos tipos, el principal factor de riesgo implicado en su aparición son las radiaciones solares (fundamental en los carcinomas) sobre todo las de tipo B (UVB) y las de tipo A (UVA). En la piel, estas radiaciones son capaces de producir mutaciones en el material genético (ADN) de las distintas células que componen la piel e impedir su reparación, iniciándose así el proceso de la carcinogénesis o formación de un cáncer. Ante la aparición de cualquier alteración o lesión nueva en la piel o el cambio de alguna ya existente, se debe consultar con el dermatólogo lo antes posible. Algunos cánceres de piel crecen muy rápidamente, por lo que su diagnóstico precoz es necesario para conseguir la curación.

La AECC, 68 años de experiencia en la lucha contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 68 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 79 millones de euros en 400 proyectos, en los que participan más de 1.000 investigadores.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 454.000 socios y 1.007 profesionales.

Durante el 2019, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 318.264 personas afectadas por la enfermedad.