Antílopez pone ritmo a la segunda noche del Ciclo Alhautor, con lleno absoluto en la grada

Alhautor continúa de celebración. Después de colgar el cartel de 'todo vendido' con Fuel Fandango, el festiva, en sui segunda velada, vivió otro lleno absoluto gracias a Antílopez. Este dúo ya ha compartido con el público algunas canciones de su próximo trabajo: ‘Mutar fama’; pero, mientras llega este nuevo álbum, entona junto a los presentes un repertorio gourmet de canciones de todos su discos anteriores ?bajo el nombre ‘Lista de reproducción’?. Antes de ellos, sonaron dos artistas con mucho potencial: Muchopelo (y su "potaje moerno") y DoubleGlez.

‘Prefiero’, ‘Musa en paro busca poeta’ o ‘Vuélcalo to ya’ eran algunas de las canciones con las que se esperaba que Antílopez hiciera bailar a los presentes en el anfiteatro, quienes mantuvieron las distancias de seguridad y portaron las mascarillas durante la actuación. Y así fue. Después de una hora y media de emociones, bailes y cánticos al unísono con el público, Antílopez brindó con una cerveza al concluir la noche. “Hay muchas cosas por celebrar, que estamos volviendo poco a poco a los escenarios y que ayer sacamos el tercer single de nuestro próximo disco”, comentaron los de Isla Cristina. "Pero lo más importante es que desde ayer nos sigue Alejandro Sanz en Instagram", bromearon con el público. El ambiente estival era palpable y la comedia también. plato fuerte de la noche, sin duda, dejó un inmejorable sabor de boca, con mucho arte, bromas y risas, que conquistaron a los espectadores.

Muchopelo (y su "potaje moerno") y DoubleGlez hicieron lo propio como antesala a la actuación de Antílopez. Sorprendieron a muchos de los asistentes con su carisma y su calidad musical, demostrando también que Alhautor es un lugar donde conocer talentos emergentes. Alex Granizo fusionó todos los géneros que le han influido en su vida musical, mientras que el dúo DoubleGlez apostó por modernizar canciones de musicales que aún no han visto y se atrevió a hacer una cover de Antílopez, concretamente 'Palabras encadenadas'. Muchopelo, artista malagueño, aseguró que era su primera noche como solista y no pasó desapercibido haciendo que todo el público se pusiera en pie con canciones entre las cual se pudo escuchar el tema en el que colabora Little Pepe. Por su parte, las dos hermanas hicieron disfrutar con un sofisticado recital de boleros y canciones pop.

Esta cita musical vuelve a ser posible gracias al apoyo del Área de Cultura de Alhaurín de la Torre y al de los patrocinadores privados como Cervezas Alhambra, pero también gracias al apoyo del público., que cumplió escrupulosamente todas las medidas y protocolos anti-Covid.

El promotor de Oh, Salvaje!, Eduardo Flores, valoró el segundo lleno consecutivo y la importante apuesta por la ‘Cultura Segura’ del Ayuntamiento. Y como servicio adicional, la Concejalía de Medio Ambiente facilitó una serie de contenedores amarillos para envases, plásticos y latas, estratégicamente ubicados,a fin de propiciar un evento más sostenible y limpio.

El Portón, un referente musical

La de Fuel Fandango y la de Antílopez no serán las únicas citas que el público tenga con Alhautor. El mes de agosto lo inaugurará Ciudad Jara, el nuevo proyecto de Pablo Sánchez, el que fuera cantante y compositor de La Raíz. El día dos El Portón será testigo de la reagrupación de Iseo & Dodosound, quienes, después de un largo parón, regresan a los escenarios para compartir antes de tiempo algunas de las canciones que formarán su tercer álbum. León Benavente también formará parte de esta aventura, estará en nuestro escenario el 5 de agosto.

Niños Mutantes y su capacidad de remover emociones pasadas son los encargados de iniciar un movido puente de agosto. Estaremos con ellos el día 12. El Jose y TéCanela, dos de los cantautores con más proyección nacional, se reunirán el 13 de agosto con el propósito de animar a los presentes. Solo un día después disfrutaremos de Israel Fernández, Rosario la Tremendita y Cristian de Moret: tres de los artistas más relevantes del flamenco actual. Shinova cerrará este intenso fin de semana. María Arnal i Marcel Bagés nos ayudarán a despedir el verano concluyendo el ciclo en el mes de septiembre.

Recuerda que puedes hacerte con tus entradas en www.alhautor.com.