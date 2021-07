El Grupo Municipal Socialista de Alhaurín de la Torre solicitará al Ayuntamiento la convocatoria inmediata de la Comisión Covid-19

El crecimiento sostenido en el número de casos confirmados ha provocado el malestar y preocupación de los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre, así como la realización de un cribado masivo que tendrá lugar el próximo viernes 2 de julio.

La portavoz socialista, Micaela García, señala lo siguient

Desde el Grupo Municipal Socialista de Alhaurín de la Torre asistimos atónitos a la inacción del Consistorio ante el nuevo repunte de contagios en nuestro municipio. La Corporación Local se ha limitado a posponer parte de los festejos previstos para la celebración de la "Feria de San Juan 2021". Ninguna explicación convincente, ningún anuncio sobre la adopción de nuevas medidas...apenas unas palabras llamando a la responsabilidad individual y a seguir como si aquí no estuviera pasando nada.

La última Comisión Informativa Especial para el seguimiento y evaluación de la crisis provocada por el Covid-19 tuvo lugar el pasado 29 de enero, han pasado cinco meses desde entonces y con ello varias fases, repuntes y descensos. Además, esta reunión, en lugar de ser una eficaz herramienta de trabajo entre los concejales y concejalas de los distintos partidos, se convirtió en una exposición autocomplaciente y publicitaria para el Partido Popular, que anunció medidas y proyectos más encaminados al lucimiento propio que a una voluntad real de colaboración.

Seguir como si no pasara nada, es no querer ver al enorme oso blanco en la habitación. Si la alarma es real, hay que transmitir esa idea a la población, aunque la medida sea impopular. Los buenos deseos y mejores palabras, no van a impedir los contagios. Toca ser realistas y afrontar lo que hay, no lo que nos gustaría que hubiera.

Exigimos al alcalde, Joaquín Vilanova, que convoque a la corporación con carácter inmediato con el objeto de analizar la situación y proponer y poner en marcha medidas que palien la situación , prevenga que el ascenso continúe y nos permita informar adecuadamente a nuestros vecinos y vecinas.

Los ciudadanos y ciudadanas merecen una gestión ejemplar, transparente y eficaz y la situación actual requiere de acción sin titubeos ni demoras.

Micaela García concluye resaltando la importancia del apoyo y colaboración entre las diferentes fuerzas políticas con representación local para atajar el actual revés en la lucha contra la pandemia covid-19.