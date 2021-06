El Copo. Sed decentes

En aquella mítica película de “La hoguera de las vanidades”, el juez da por finiquitado un espinoso juicio al tiempo que el público presente solicita ¡justicia! al no estar de acuerdo con el veredicto final.

El magistrado observa a los asistentes y les conmina a practicar la justicia, al tiempo que se pregunta por el contenido de ese concepto. En un prolongado susurro afirma que justicia es practicar “lo que hacían vuestros abuelos”, o sea, la decencia. “Salid a la calle y practicad la justicia, o sea, la decencia”, les dice.

Hace unos días, el sabio Fernando Simón eligió a un abuelo de 95 años para morir, ante el dilema que lo hiciese un niño de cinco taquitos; ya se podía haber puesto él de ejemplo, y dejar en paz al venerable señor.

Se ha admitido a debate en el Congreso de los Diputados una proposición de ley por la que no se podrán “castigar” a aquellos ciudadanos que les dé por insultar a la corona de España y a los Borbones; en el posible caso en que sea aprobada, que sucederá; todo el que lo desee podrá quemar fotos de los Borbones o cagarse en la puta madre que los parió, entre otras “obras de arte”, sin que la justicia pueda intervenir.

Llevamos camino de convertirnos -si es que no lo somos ya- en el país más cutre del mundo que comandan Biden y Putin; hace mucho tiempo, ya casi ni lo recuerdo, me daban un boletín semanal de calificaciones en el que las cuatro primeras “asignaturas” eran limpieza, urbanidad, disciplina y obediencia…, después venía el resto, ya saben: lengua española, geografía, etc.

Eso ya no se lleva, se hace mutis por el forro y se asiste a una pujanza por pertenecer al conjunto de seres inocuos y mal educados.

NOTA. Este “copo” se ha publicado en “La Opinión de Málaga” y “El Faro de Málaga”.