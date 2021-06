Im-Pulse recupera su espectacular tributo a Pink Floyd con una propuesta renovada

Avalado por el gran éxito de 2017 y con idea de quitarse la ‘espinita’ tras la cancelación de la edición de 2019, la banda Im-Pulse, compuesta por músicos de Alhaurín de la Torre y de Málaga capital va a recuperar su espectacular tributo a Pink Floyd. Y esta vez lo hará con una propuesta muy renovada, aunque con la máxima fidelidad a la filosofía, repertorio y estilo del emblemático grupo inglés, un icono de la música psicodélica y del rock progresivo y sinfónico durante tres décadas. El concierto tendrá lugar en el Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón, el 7 de agosto a partir de las diez de la noche, con apertura de puertas una hora antes. Su duración aproximada será de unas dos horas, siempre con arreglo a los protocolos sobre la hora de terminación de los eventos en Andalucía. Las localidades se pondrán a la venta el próximo miércoles, 9 de junio, a través de los dos canales habituales: la plataforma www.mientrada.net y las propias oficinas de Culturalh (teléfono 952411043) en horario de atención al público. En estos momentos, el aforo que se pondrá a la venta, de acuerdo a la normativa vigente, es de 625 butacas, es decir, el 75% de la capacidad del recinto. Se cumplirán todas las medidas anti-Covid.

Esta mañana ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación del espectáculo, con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Andrés García, y el impulsor y miembro fundador del grupo, Francisco Javier Flores, acompañado del nuevo baterista, Alberto García.

El concierto de agosto pretende ser aún más sorprendente y vibrante que el del año 2017, con una puesta en escena aún más trabajada y nunca vista en El Portón, así como muchas sorpresas más que no pueden ser desveladas. Lógicamente, los temas emblemáticos de Pink Floyd (‘The wall’, ‘Money’, ‘Wish you were here’ o ‘Comfortably numb’), así como otros títulos menos conocidos o casi nunca interpretados en directo. Habrá un total de ocho músicos sobre el escenario (dos guitarristas, uno de ellos, además, pondrá la voz; un teclista; un bajista; un saxo; un baterista y dos voces de coro) y, una vez más, se volverá a contar con un grupo de niños y niñas para el acompañamiento de la pieza ‘The wall’, aunque reducido a diez integrantes.

Andrés García ha valorado que, una vez más, su Área apuesta por la cultura segura, asequible y para todos los públicos, así como por los músicos locales. Augura un gran éxito del concierto de homenaje a uno de los grupos más influyentes del siglo XX y con alrededor de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Precisamente por el tirón que tiene entre los nostálgicos de la banda y entre los más jóvenes seguidores, el edil recomienda que las entradas sean adquiridas a la mayor brevedad ya que, debido a la apretada agenda de actos y espectáculos de El Portón, no va a ser posible un segundo pase.

Flores, por su parte, ha incidido en la “gran ilusión” que tienen todos los miembros de Im-Pulse por volver a ofrecer este recital, tras la reconstrucción del grupo. “Estamos seguros de que va a ser un espectáculo de calidad. Todos ellos son buenos músicos, muy meticulosos y comprometidos”, ha afirmado.

INFORMACIÓN SOBRE LA BANDA

Im-pulse es un proyecto que nace para revivir los míticos conciertos de Pink Floyd. Son ocho los componentes que rinden tributo a esta gran banda de rock-sinfónico, intentando crear una interpretación lo más fiel posible y envolver ese sonido peculiar con un gran espectáculo audiovisual, y con un repertorio muy compensado y representativo de la banda británica a lo largo de toda su carrera.

Componentes:

Toni Caballero, Guitarra y voz principal

Víctor Ortigosa, Guitarra, voz y Coros

Juan Ángel García, Bajo y Coros

Javier Flores, Piano, Hammond y Teclados

Alberto García, Batería

Antonio Beltrán, Saxo Barítono y Tenor

Ivi Cruz, Coros

Olga Díaz, Coros