Villanova pide “auxilio” a la Junta para que asuma el desdoblamiento paralizado por el Gobierno

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha adelantado que lleva varias semanas manteniendo conversaciones con la Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para que “se haga cargo” de las obras del desdoblamiento del ramal de conexión entre la Hiperronda y la rotonda donde se unen la A-404 y la A-7052 (a la altura de la finca de Viveros Guzmán), cuya competencia es del Ministerio de Fomento del Gobierno de España.

Villanova se ha mostrado esperanzado en que la Junta “auxilie” al pueblo de Alhaurín de la Torre, asuma la titularidad de este vial y ejecute el asfaltado que el Ejecutivo central dejó de realizar primero por los recortes introducidos en 2011, durante las obras de la Hiperronda, y después, ya en 2018 cuando Pedro Sánchez asumió el cargo de presidente y se rescindió el contrato que estaba adjudicado para la construcción del Acceso Norte al Aeropuerto, y que incluía el citado desdoblamiento.

“Sé que es complicado y laborioso, porque se trata de ceder más de 50.000 metros cuadrados que son propiedad del Estado, pero también sé de la urgencia de este problema y del peligro de los atascos. Son varias semanas las que llevo trabajando en este tema y espero que la Junta pueda hacerse cargo de algo que no es de su competencia ni su responsabilidad, pero ya que Madrid no contesta ni responde tengo que buscar la solución como sea y de la forma que sea”, ha apuntado el regidor, que ha añadido que el Ayuntamiento trabaja en esta y otras soluciones alternativas para favorecer la movilidad y mejorar el tráfico en el municipio.

La diputada nacional, Carolina España, en visita al Ayuntamiento, ha señalado que espera que la petición por parte del equipo de gobierno que dirige Villanova a la Junta sea “fructífera”, y ha criticado que, ahora que se cumplen tres años desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, éste “no ha hecho nada” para resolver este problema. “Lo único que han hecho es resolver un contrato que estaba adjudicado. No sabemos nada del desdoblamiento, no tenemos ninguna noticia, por eso entiendo que el alcalde pida auxilio a la Junta para que por fin los alhaurinos puedan tener ese desdoblamiento y no tengan que sufrir todos los días caravanas cada vez que van a trabajar o vuelven a sus casas”, ha dicho la diputada.

<u>CRONOLOGÍA DEL PROYECTO PARA DESDOBLAR EL ACCESO A ALHAURÍN DE LA TORRE DESDE LA HIPERRONDA</u>

-Junio de 2002: La Dirección General de Carreteras del Gobierno aprueba el estudio informativo de la Hiperronda de Málaga. El proyecto original contempla una entrada y salida hacia Alhaurín de la Torre con dos carriles por sentido.

-Enero de 2011: El Ministerio de Fomento de José Blanco (Gobierno presidido por Zapatero) realiza recortes en la obra de la Hiperronda que afectan de lleno al vial de acceso a Alhaurín de la Torre: se reduce la plataforma de cuatro a dos carriles (solo uno por sentido), se suprime el alumbrado y se rebajan las calidades. El Pleno del Ayuntamiento aprueba su primera moción instando al Ejecutivo a que el acceso a Alhaurín no se vea perjudicado por esos recortes y a que se planifique un nuevo acceso alternativo a través de un puente a la altura de Zapata.

-Febrero de 2011: El alcalde, Joaquín Villanova, y la diputada Celia Villalobos, reclaman que se vuelva al proyecto original (2002) de la Hiperronda para evitar el cuello de botella a la altura de la salida-entrada de Alhaurín de la Torre.

-Marzo de 2011. El Ayuntamiento recoge más de siete mil firmas ciudadanas contra los recortes de Fomento y anuncia movilizaciones. Denuncia que el Gobierno hace oídos sordos a la petición oficial de información cursada meses atrás.

-Octubre de 2011: Se inaugura el segundo tramo de la Hiperronda sin atender a las reivindicaciones de Alhaurín de la Torre, con un solo carril por sentido en el ramal de entrada y salida entre la autovía y la rotonda donde se unen la A-404 y A-7052 (Viveros Guzmán). Surgen las primeras colas en horas punta. La Subdelegación prohíbe una concentración por una “entrada digna” impulsada por vecinos de Alhaurín de la Torre y apoyada por el Ayuntamiento.

-Diciembre de 2011: Tras las Elecciones Generales, Mariano Rajoy se convierte en nuevo presidente del Gobierno. Joaquín Villanova es nombrado diputado del Congreso de los Diputados por Málaga.

-Marzo de 2012: Villanova anuncia gestiones con Fomento para desdoblar el acceso desde la Hiperronda. Buena respuesta de la entonces ministra Ana Pastor. Se avanza que técnicos del Ministerio visitarán la zona para valorar el coste y la viabilidad del proyecto. El alcalde entrega un amplio dossier con toda la memoria del proyecto desde 2002.

-Agosto de 2013: El Ayuntamiento vuelve a reclamar el desdoblamiento desde la Hiperronda a través de otra moción, en la que también insiste en solicitar a la Junta de Andalucía la ejecución del proyectado Vial Distribuidor, otra carretera de nueva construcción que mejoraría notablemente el tráfico en Alhaurín de la Torre y cuyo contrato de obras había sido adjudicado cuatro años atrás.

-Septiembre de 2014: Los Presupuestos Generales del Estado destinan por fin una partida para la ejecución del Acceso Norte al Aeropuerto de Málaga, un proyecto que por primera vez abarca el desdoblamiento del ramal de Alhaurín de la Torre que dejó de ejecutarse en 2011.

-Marzo de 2015: La ministra de Fomento, Ana Pastor, anuncia en Málaga el compromiso con el proyecto del Acceso Norte al aeropuerto y el desdoblamiento de Alhaurín de la Torre. Villanova celebra el anuncio y el compromiso por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para incluir dentro de esta obra el desdoblamiento.

-Agosto de 2017: Se publica en el Diario Oficial de la UE la salida a concurso del Acceso Norte al Aeropuerto, con una adenda que incluye la ejecución del desdoblamiento que quedó sin terminarse en 2011. Se negocia que las obras, una vez adjudicadas, comiencen por la plataforma de entrada y salida a Alhaurín de la Torre, al ser terrenos ya expropiados y disponibles.

-Marzo de 2018: Tras analizar un total de 27 ofertas, el Ministerio de Fomento adjudica por 26,6 millones de euros el contrato público de ejecución del Acceso Norte al Aeropuerto a una UTE formada por Acciona y la empresa Jiménez y Carmona. El pliego de condiciones establece un plazo de 36 meses.

-Junio de 2018: Sale adelante la moción de censura presentada por el PSOE que supone la salida del Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del Gobierno de España.

-Marzo de 2020: Después de casi dos años esperando el inicio de la obra ya adjudicada, el PP revela una respuesta parlamentaria del Gobierno, fechada en febrero de 2020, donde se reconoce que se ha rescindido el contrato de la obra del Acceso Norte. La medida obliga a indemnizar a la UTE adjudicataria con un millón de euros.