El Copo. Miguelito “El Cariñoso”

De vez en cuando uno se observa en el espejo o bien pega un vistazo a la pequeña farmacia que todo españolito posee para certificar que la caja de paracetamol, fuente de pequeños milagros, está presente para cuando sea necesario tomar uno de sus maravillosos comprimidos.

Quiero decir, no sé si me comprenderán, que uno malvive todos los días a la espera del tiempo de la siega que puede llegar en el momento más inoportuno, pero que se acerca sin remisión.

“Ley de vida”, dicen los que creen saber de estas cosas; es cierto, pero uno no llega a estar de acuerdo en su totalidad con esos dogmas de “vida” que entorpecen el pasarlo bien.

Por ello, y aunque me cueste aceptarlo, me alegra sobremanera tener unos amigos -no más de una decena- que sus edades oscilan con los 60 años de edad como media, o sea, años arriba, años abajo.

Me aguantan, acogen, ríen conmigo, bebo algo con ellos, me acompañan a casa cuando alzo los paupérrimos cachetes de una silla del Gran Vía y, esperan desde el portal de casa a que me adentre en el ascensor.

El otro día se empeñaron en que fuese con ellos a tomar unas “manolitas” -sardinitas malagueñas- a las calas de la playa de “Las Acacias”. Les comentaba que yo era un “bulto”, y ellos con gestos afirmativos comentaban que ya lo sabían. Buena gente.

Tan pesado se pusieron que me atreví a hacer el ridículo y llegamos hasta Miguelito “el cariñoso”, lugar mágico para esta clase de travesuras.

Y la verdad es que lo pasé chachi, o sea, de “puta madre”, no por lo que comimos y sorbimos sino porque me sentí uno más entre ellos. No hay nada como tener ochenta y cinco tacos y parecer tener veinticinco menos.

Gracias Pepe, Manuel, Paco, Moyano, Ignacio, etc.

Dios os bendiga, y a repetir.