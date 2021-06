Ergonomía para Gamers - ¿Que tener en cuenta?

Sin duda, la palabra se ha convertido en una característica obligatoria que todo componente para ordenador debe tener, pero en el caso de las sillas –en especial las sillas gaming–, la ergonomía va más allá de sólo proporcionar comodidad durante largas jornadas de trabajo o juego frente al ordenador, sino de garantizar que tu cuerpo esté sentado en una posición correcta.

Es por esto y más motivos que en esta oportunidad hemos recolectado toda la información que debes saber sobre las mejores sillas gaming, cómo elegir el modelo correcto de acuerdo a tus necesidades físicas y, en especial, enseñarte cuál es la forma correcta de sentarte para no sufrir problemas de salud que puedan dejarte secuelas a largo plazo sin importar que estés usando una silla gaming ergonómica o no.

Así que, si has llegado aquí porque estás padeciendo de dolores en la espalda, dolores cervicales, cansancio visual, dolores en los antebrazos o en las muñecas y muchas otras afecciones similares provocadas por tener una mala postura al sentarse, estás en el lugar correcto.

La ergonomía, una característica clave para los componentes Gamers

La ergonomía va de la mano con la postura, y es tal su importancia en la industria Gamer que los eSports establecieron algunas pautas imprescindibles para la salud de todas aquellas personas que requieran pasar horas frente un ordenador –ya sea por trabajo, ocio u cualquier otro motivo–, tales como: control del estilo de vida, condición física, competencia cognitiva, nutrición y control de lesiones, siendo el control del estilo de vida la pauta en la que la ergonomía entra en juego.

Con la ergonomía se busca prevenir cualquier tipo de afección que pueda dañar o limitar el estilo de vida de los jugadores de eSports, sin embargo, en la actualidad se ha llevado la ergonomía en todos los ámbitos, puesto que es una forma de garantizar un estilo de vida más saludable y consciente, algo que suele ser difícil para las personas que pasan muchas horas trabajando frente a un ordenador.

Y, de hecho, es tal el impacto que ha tenido en el estilo de vida de las personas, que no sólo puedes encontrar sillas ergonómicas, sino también escritorios, teclados de ordenador, ratón, entre otros.

Por otro lado, cabe destacar que numerosos estudios han demostrado que la ergonomía en las sillas es importante en distintos ámbitos. Los jugadores profesionales de videojuegos no son los únicos que deben poseer una silla gaming que cumpla con esta característica, sino cualquier persona que desee cuidar su cuerpo incluso en los momentos en las que usa su ordenador. Sin embargo, aunque la mayoría de los problemas de salud ocasionados por pasar muchas horas sentados se pueden prevenir teniendo una silla que facilite tener una buena postura, la realidad es que no todos saben cómo hacerlo, y es aquí donde entra la ergonomía.

Ergonomía

La ergonomía, en términos simples, se trata de crear un ambiente que facilite tener una postura correcta por mucho tiempo. Básicamente, con la ergonomía es posible contar con una herramienta que te ayude a relajar los músculos y evitar el estrés que supone mantener una postura correcta al sentarse, y lo mejor es que sin hacer un esfuerzo en ello.

Por supuesto, lograr una buena postura es el primer paso para evitar lesiones, dolores y una pésima salud en general, pero si cuentas con una ayuda adicional, el proceso será mucho más rápido y placentero.

Ahora bien, ¿es posible lograr una postura correcta al sentarse con la ayuda de una silla gaming? La respuesta te sorprenderá: No, la silla por sí solo no arreglará tu postura, sino que te permitirá estar sentado(a) correctamente sin que hagas algo al respecto. Por ende, cuando te sientes en otra silla (una no ergonómica), volverás a recurrir a una postura inadecuada y perjudicial para tu salud muscular. Entonces, ¿qué hacer? ¡Aprende a sentarte correctamente!

Aprende a sentarte correctamente

Una de las desventajas de pasar muchas horas sentados es que vamos adquiriendo posturas que a la larga generan dolores lumbares o cervicales, y a pesar que una silla gaming puede ser una solución para reducir o prevenir estos efectos colaterales, la realidad es que el problema se debe solucionar desde la raíz, es decir, mejorando la postura el sentarse.

Pero si somos realistas, aprender a sentarse bien de un día para otro no es sencillo (ni rápido), puesto que lo más probable es que llevemos años sentándonos así y arreglar un mal hábito puede tomarnos tiempo. Por ello hemos preparado algunos tips para que puedas ser consciente de las cosas que haces mal e ir corrigiéndolas poco a poco hasta lograr una postura correcta. Así que sin más, ¡vamos a ello!

Tips para sentarte correctamente

1.- Utiliza una silla que tenga apoyo para los pies o preferiblemente mantén los pies sobre el suelo. No subas los pies a la silla o los coloques en un sitio que pueda cambiar tu posición al sentarte.2.- Ubica tus rodillas al mismo nivel que tus caderas, es decir, tus rodillas no pueden estar debajo de la altura de tus caderas, lo que significa que la silla debe tener una inclinación horizontal o un poco inclinada para que estén por encima del nivel de las caderas.3.- Utiliza una silla que tenga un respaldo ergonómico, es decir, con un diseño que se adapte a la curvatura natural de la espalda, en especial en el arco lumbar.4.- Ubica el monitor de tu ordenador a 45 o 50 centímetros de distancia de ti y, preferiblemente, por debajo de la altura de tus ojos, puesto que de esta forma no forzarás la vista y evitarás que tu cabeza se mueva para mirar la pantalla.5.- Ubica el teclado de tu ordenador a una altura en la que puedas escribir sin tener que levantar los hombros.6.- Utiliza una silla que tenga apoyabrazos para que mantengas los antebrazos y las muñecas rectos en todo momento.

Evidentemente, cada uno de estos consejos deben ir acompañados de descansos periódicos, los cuales dependerán de tu estilo de vida. Si eres un jugador de videojuegos y requieres estar durante dos horas seguidas sentado, entonces toma descansos al culminar una partida o actividad. De esa forma relajarás los músculos y mantendrás el cuerpo en movimiento.

Que NO debes hacer al sentarte en una silla

Así como es importante saber de qué forma hay que sentarse, también es importante que identifiques aquellos hábitos que en ocasiones realizamos cuando la pereza nos domina, algo que normalmente pasa cuando trabajamos en casa o estamos jugando en el ordenador.

Hemos seleccionado algunas de las posiciones más comunes que realizan las personas que pasan 8 horas al día usando el ordenador en promedio, para que puedas identificarlas y dejar de hacerlas (en caso de que hagas alguna de ellas):

:: Sentarte con alguna de las piernas flexionadas (o ambas).

:: Subir las piernas a una superficie alta (como el escritorio, por ejemplo).

:: Mantener una postura rígida e inmóvil al usar el ordenador.

:: Acercarse mucho a la pantalla del ordenador, ya sea por costumbre o para leer.

:: Girar la cabeza de un lado a otro de forma brusca, en especial cuando se usa dos pantallas o se realiza otro trabajo que implique hacer movimientos inapropiados con la cabeza.

Qué debe tener una silla gaming para ser ergonómica

Para que una silla sea considerada ergonómica, debe incluir ciertas características claves, las cuales serán el indicativo de que posee un diseño totalmente ergonómico, un factor que diferencia una silla de escritorio de una silla gaming, por ejemplo, y por ese motivo a continuación te dejamos los componentes y/o características que debe tener una silla gaming para ser considerada como ergonómica:

· Respaldo reclinable

Una de las maravillas de las sillas gaming es que se pueden reclinar en distintos ángulos. El respaldo de las sillas gaming es una de las partes más importantes de esta, y, de hecho, la mayoría de los fabricantes incluyen cojines en ciertas partes del respaldo con el fin de brindar soporte en la zona lumbar y en la parte baja de la espalda, donde se forma la curvatura natural de la columna.

Lo ideal es que al elegir una silla gaming, esta esté en un ángulo de 90° o 100°, siendo esta la posición base de la mayoría de las sillas.

Recomendación: antes de utilizar un ángulo en específico, haz una prueba para ver si la posición te brinda soporte en la zona lumbar. De esta forma evitarás sufrir dolores en la espalda o en el cuello.

Dato curioso: en 1999 Wilke et. realizó un estudio que demostró que la presión intradiscal es mucho más baja cuando la silla se encuentra reclinada, tal como se muestra en la imagen. Lo que esto indica es que cuando la columna se encuentra en una posición reclinada, los músculos que sostienen la columna trabajan mucho menos.

· Altura ajustable

Para que una silla cumpla su objetivo (que estés sentado(a) correctamente), esta debe garantizar que tus caderas y rodillas estén a la misma altura. Es por este motivo que los fabricantes de sillas gaming incluyen funcionalidades de ajuste para que podamos cambiar la altura de la silla en caso de que quede muy baja o alta en comparación al escritorio.

Recomendación: la altura de la silla debe ser tal que tus muslos estén paralelos al suelo, puesto que de esa forma evitarás crear una presión excesiva en las piernas y reducir el flujo sanguíneo. Además, cuando tus muslos no están en paralelo, tu zona lumbar y pélvica son las que más suelen verse afectadas.

· Reposapiés

Las sillas que incluyen reposapiés lo hacen con un único objetivo: ayudar a prevenir problemas de circulación en las piernas, las cuales suelen ser muy comunes en personas que no apoyan los pies en el suelo.

· Apoyabrazos reclinable

La funcionalidad de inclinación de diferentes ángulos es necesaria en los apoyabrazos, puesto que si decides utilizar la silla con el respaldo inclinado en un ángulo superior a los 100°, es necesario que tus brazos se encuentren alineados.

Normalmente la función de reclinación de los apoyabrazos se indica de la siguiente forma: 1D, 2D, 3D y 4D, que significa el número de direcciones (o ángulos) en las que los reposabrazos se pueden ajustar.

· Cojines o almohadillas

Los cojines son uno de los componentes más importantes de las sillas gaming, puesto que ayudan a reducir la presión de los huesos lumbares o cervicales.

Conclusión

Aprender a sentarse bien es igual de difícil que comenzar a hacer ejercicio o incorporar cualquier hábito diferente: al principio es difícil, pero a medida que pasa el tiempo te irás acostumbrando. Por ello, si eres consciente del daño que puede generar a tu cuerpo una mala postura al sentarte, de forma automática harás cada una de las recomendaciones dadas para mantener una posición correcta al sentarse en cualquier superficie.

Y, en cuanto a elegir la mejor silla gamer, el mercado está abarrotado con componentes y accesorios gamers que cumplen con la función de mejorar la forma en que nuestro cuerpo se desenvuelve en el espacio de trabajo o juego, que es la PC.