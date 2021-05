El Canal Torrevisión acomete avances técnicos para emitir en alta definición a todos los hogares

El Canal Torrevisión, que comparten los ayuntamientos de Alhaurín de la Torre y de Torremolinos para la difusión del contenido que producen ambas televisiones municipales, comenzará a emitir por primera vez en alta definición a partir de esta misma tarde. Para ello, hoy, 31 de mayo, a las 17.55 horas se ha programado un 'apagón' necesario para ultimar los cambios técnicos necesarios.

Aunque está previsto que el corte dure solo unos minutos, podría prolongarse algo más según las circunstancias, por lo que desde la Concejalía de Televisión que dirige Prudencio J. Ruiz se piden disculpas de antemano por las molestias por estos trabajos, que en cualquier caso supondrán que la práctica totalidad de la programación se visualice ya en HD en los hogares.

Cabe recordar que Torrevisión contaba con las cámaras y los equipos adecuados para grabar el alta definición, pero que el sistema de señal y emisión no estaba todavía adaptado a esta tecnología. En las últimas semanas se ha llevado a cabo una importante renovación de este sistema que culminará esta misma tarde.

No obstante, está previsto continuar con las mejoras en la calidad de la señal para extender la recepción y evitar las llamadas 'zonas de sombra' en las que no se ve el canal, que puede sintonizarse no solo en Alhaurín de la Torre o Torremolinos, sino en gran parte de la provincia, incluida la capital y la Costa del Sol.