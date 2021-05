La coherencia en todo y para todo

Si buscas (quieres conocer) o utilizas un tipo (una manera, forma, etc) de agua en el mundo, por muy lejos que vayas para eso, lo que utilices, será agua; si utilizas para convivir, para comunicarte, para referenciarlo (por evitar una u otra desinformación) un tipo de ser humano, vayas a donde vayas, en coherencia es un ser humano; si utilizas un tipo de argumento racional, vayas a donde vayas, ha de ser racional: ¡ésa es la coherencia!

Claro, ser coherente no es una conveniencia o un informar o un establecer “lo que te parece”, sino es un estar siempre “en unas mismas reglas de juego” (para dar constante ejemplo de responsabilidad y de sensatez), o sea, es el utilizar siempre la realidad ajustada con la razón (o nunca vetada o nunca omitida racionalmente) aunque, además, seas sensible; aunque, además, tengas hábitos culturales o costumbres; aunque, además, tengas ideales o pasiones. ¡Lo que ya quieras!, porque lo que sumes no quita la base completa que has puesto primero.

Eso es así y ha de ser así contra la confusión, porque muchos hablan de tipos o maneras o abstracciones de mujer para concluir en lo que no es una mujer; porque, si tú hablas de un tipo de “mujer”, sea quien sea, tú estás hablando solo de “mujer” (una realidad inconfundible), y por nada puedes separarte (para cualquier justificación emocional) de que estás hablando al fin y al cabo de “mujer”.

Lo que hables, ¡cierto!, ha de ser compatible con los hechos (pero éstos adquiridos de la manera que no puedan ser confundidos), y han de estar nunca dominados solo por tus emociones; ¡sí!, porque, sencilla y equilibradamente, si tú hablas de un “tipo de verdad” (o de razón), tú estás hablando de “verdad” ante todo (ante cualquier confusión), no que por ser “un tipo” o una forma ya deja de ser verdad o ya se debilita la condición de verdad-realidad.

Por supuesto, en tal contexto de la coherencia, si tú hablas de “mi verdad” (provocando confusión) ante todo estás hablando de la “verdad”, de la verdad-realidad. Nada más. Y, aun por sobreentendido, la ética es racional (ya que es una parte de lo racional); por ello no puedes ir diciendo (utilizando o aplicando otras reglas de juego en conveniencia) que tienes “una coherencia ideológica”, “una coherencia religiosa” o “una coherencia pasional” para eximirla estúpidamente de lo racional; algo que daría vía libre a un “todo vale”, y se justificaría cualquier mandato de lo subjetivo.

Lo primero es lo primero, ¡siempre!, y la coherencia base u objetiva es el utilizar por constancia la realidad referenciada con la razón, antes que con lo que se cree, con lo que se rumorea, con lo que se transmite interesadamente por grupos o corporativismos, con lo que se proyecta por prejuicios o por imaginación.

Vayamos al serio asunto, si tú estás hablando de tipos de información rigurosa con los hechos, sin irte a los cerros de Úbeda, tú estás hablando (para que no seas tramposo o incoherente) de información rigurosa con los hechos, sea cual sea la etiqueta que (sin venir al caso) en gustos se le ponga. Y si tú hablas de bien, ¡haz de hacer el bien como se hace!

También, repetiré otra vez más que los "valores éticos" tienen sus esenciales raíces en lo racional; he ahí que, para tener claro y aplicar correctamente un "valor ético", antes hay que empezar y seguir una coherencia racional. Así es, asentado está que las acciones humanas se deciden por "valoraciones" (que es juzgar y elegir las cosas); por eso han de ser lúcidas y totalmente sensatas, digamos que nunca confusas, estúpidas o interesadas.

José Repiso Moyano