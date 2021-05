El 15 de junio abrirán las piscinas municipales al aire libre de Alhaurín de la Torre

Se acerca el periodo estival y las instalaciones deportivas acuáticas de Alhaurín de la Torre se preparan para la campaña de verano. Ya hay fecha para la apertura de las piscinas al aire libre de nuestro municipio. Concretamente, las piscinas de Torrealquería, La Alquería, El Cordobés y Joaquín Blume abrirán sus puertas el próximo 15 de junio. El horario será de lunes a domingo de 11:00 a 20:00 horas de forma ininterrumpida, haciéndose la limpieza y desinfección de los aseos y vestuarios de 15:00 a 16:00 horas.

Para velar por la seguridad de todos los usuarios, el acceso a las piscinas se hará mediante registro previo indicando nombre completo, DNI y número de teléfono a la llegada. El precio será de 1 euro de lunes a viernes para empadronados (5 euros para no empadronados) y 2 euros los sábados, domingos y festivos (8 euros para no empadronados). Además, la entrada será gratuita para los menores de 6 años y aquellos que lo deseen pueden adquirir un bono para la temporada completa (30 euros para empadronados y 100 para no empadronados).

Y aquellos que quieran disfrutar de las actividades acuáticas de esta temporada pueden inscribirse a partir de mañana en la Conserjería del Centro Acuático de Alhaurín de la Torre. Las clases, tanto para menores como para adultos, se desarrollarán en el mes de julio en dos turnos (del 1 al 15 de julio y del 16 al 30 de julio). Como en años anteriores, habrá clases de familiarización para los pequeños de 4 a 7 años, de iniciación para los niños de 8 a 12 años y la escuela de natación para los chicos de 12 a 16 años.

Por su parte, las actividades de adultos se dividirán en los niveles de aprendizaje o de perfeccionamiento, además de ofrecer clases de aquagym. Aquellos amantes del agua que quieran disfrutar del nado libre también podrán hacerlo (los horarios y precios se indican en los cuadrantes adjuntos). Para velar por la salud y seguridad de todos los usuarios, el uso de la mascarilla será obligatorio al acceder a las instalaciones y la piscina cubierta cuenta con una señalética específica para indicar los puntos de entrada y de salida. Asimismo, el aforo se limitará al 75% y habrá a disposición de los bañistas gel hidroalcohólico.

La edil de Deportes, María del Mar Martínez, ha mostrado su satisfacción por el inicio de la campaña de verano en las instalaciones acuáticas del municipio para el uso y disfrute de vecinos y visitantes. “Poco a poco vamos volviendo a la tan ansiada normalidad cumpliendo con todas las medidas y protocolos higiénico-sanitarios. Nuestro objetivo es fomentar el deporte seguro en todas las modalidades y sabemos que con la llegada del calor, las piscinas al aire libre y las clases en la piscina acuática son muy demandadas por grandes y pequeños”, ha recalcado.