La primera edición de CómicOn reunirá a profesionales del mundo del cómic en La Térmica los días 18 y 19 de junio

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, presenta la primera edición de CómicOn, un punto de encuentro entre artistas, profesionales y divulgadores del mundo del cómic y sus aficionados. Durante los días 18 y 19 de junio, La Térmica albergará clases magistrales, sesiones de firmas, proyecciones, una ludoteca y encuentros para los seguidores del arte secuencial y todo lo relacionado con esta expresión. Además, se contará con la participación de las librerías locales especializadas Cómic Stores, En Portada y Kokoro que contarán con un espacio para vender sus ejemplares.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta cuarta y diputada de Ciudadanía, Natacha Rivas, que ha sido la encargada de presentar esta nueva iniciativa que se suma a la programación veraniega de La Térmica y que reunirá a casi una veintena de profesionales y divulgadores del mundo del cómic de la talla de Carlos Pacheco, Carmen Carnero, Pepo Pérez, Dani Lagi o Ana C. Sánchez, entre otros, que centrarán los debates y conferencias de una programación de actividades presenciales para todo tipo de público. En el acto, también se ha contado con la participación de uno de los coordinadores, Miguel Ángel Oeste, escritor, guionista, crítico y realizador cinematográfico.

Rivas ha explicado que CómicCon será un congreso que permita la asistencia de público, con aforo limitado a 50 plazas por encuentro, pues se garantizarán todas las medidas de seguridad para la prevención del Covid19. Las entradas se pueden reservar de manera gratuita en la web de La Térmica y todos los encuentros serán emitidos vía streaming a través del canal de Youtube del centro.

“El cómic ha formado parte de las actividades de La Térmica como una disciplina artística más, presente en su programación más allá de conferencias. Desde sus inicios se han celebrado jornadas, talleres para niños y adultos de introducción y mejora de técnicas de dibujo, diseño de personajes, autoedición y creación narrativa aplicada a la ilustración”, ha señalado Rivas, que ha recordado a algunas figuras que han pasado por los distintos ciclos dedicados a esta disciplina como Moderna de Pueblo, Paco Roca o Paula Bonet, entre tantos.

Además, tanto en Málaga 451 como en el Rastro Nocturno de La Térmica, el cómic ha tenido un papel importante con su presencia en stands de editoriales, distribuidoras y tiendas especializadas, ha recordado.Por tanto, “este evento nos vuelve a conectar con el mundo del cómic y es una oportunidad única para conocer de primera mano el trabajo de algunos de los profesionales de este mundo más punteros del país?

Programa

Viernes 18 de junio

CómicOn comenzará el viernes 18 de junio con la apertura, de 17.00 y hasta las 21.00 horas, de una ludoteca y zona de juegos donde el público encontrará una selección de juegos de mesa y actividades para todas las edades.

El primer encuentro, a las 18:00 horas, contará con la artista malagueña Carmen Carnero, que dibuja para sellos como DC y Marvel; el youtuber Bamf y el redactor de la revista Dolmen Pedro Monje. La dibujante hablará de sus hábitos de trabajo y también de la parte menos conocida de esta artista que triunfa en Marvel con: ‘La Patrulla X Roja’, ‘La Capitana Marvel’ o su reciente ‘Miles Morales Spider-Man’. Tras el encuentro, la artista participará en una firma de ejemplares.

El historietista Carlos Pacheco y el crítico cultural Fran G. Matute dialogarán a las 20.30 horas sobre música, películas y tebeos. Carlos Pacheco es uno de los autores pioneros en dibujar a los grandes personajes de Marvel y DC. Comenzó en una época sin internet y sin las facilidades del mundo actual para convertirse en uno de los narradores más reputados en el cómic de superhéroes. Tras el encuentro, participará en una firma de ejemplares que tendrá lugar en el patio de la sala Estepona.

La proyección de la película 'Digimon Adventure: Last evolution Kizuna' cerrará la primera jornada de CómicOn 2021. Tendrá lugar de 22.00 a 23.30 horas.

Sábado 19 de junio

La segunda jornada comenzará, una vez más, con la ludoteca y zona de juegos, que ofrecerá una selección de juegos de mesa y actividades paralelas de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

El dibujante y crítico de cómic Pepo Pérez, el guionista y actor Adrián Pino y la periodista cultural malagueña Isabel Bellido, se reunirán a las 12.00 horas para hablar de la adaptación del cómic ‘El vecino’ a la serie de Netflix con el mismo título.

El autor de manga y creador del cartel de la primera edición de CómicOn 2021, Luis Montes, ofrecerá a las 12.00 horas una masterclass bajo inscripción previa. Propone un recorrido por el proceso de creación del cartel del evento, desde la idea al desarrollo de las diferentes estrategias de ejecución, así como las influencias que diseminó a la hora de darle forma, por dónde empezó y cuál fue la primera idea que tuvo para el cartel.

A las 13.15 horas tendrá lugar la presentación del libro Cultura Manga de Oriol Estrada, programador de eventos con temática en torno al cómic y autor de Cultura Manga. Estrada, ofrecerá respuesta a preguntas como, ¿Qué se sabe más allá de los títulos más populares del manga?, o ¿Cómo llegó el manga a convertirse en lo que es hoy en día?.

CómicOn 2021 continúa su actividad a partir de las 17.00 horas en un encuentro titulado 'El mercado del manga tras la pandemia', donde Óscar Valiente, editor de Norma Editorial; y David Hernando, editor de Planeta Cómic, hablarán del estado del mercado del manga español.

Asimismo, los dibujantes Ana C. Sánchez y Luis Montes hablarán a las 18.15 horas junto a su editor, David Hernando, sobre la experiencia de publicar en la revista Planeta Manga. Una revista hecha por autores españoles al más puro estilo revista de manga japonesa. Ambos autores han visto ya sus tomos recopilados y el de Ana se ha licenciado ya en varios mercados extranjeros. Tras el encuentro, los dibujantes participarán en una firma de ejemplares.

El último encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas junto al cómico y youtuber Dani Lagi, y al autor Antonio Monfort. Hablarán sobre el universo Marvel y sobre Los Cuatro Fantásticos, unos de los primeros personajes que llegaron al cómic. Analizarán a la primera familia de la Casa de las Ideas, sus mejores cómics y sus recomendaciones personales.

ComicOn finaliza con la proyección de la película 'Guardianes de la noche, tren infinito' de 21.30 a 23.15 horas. Se trata de la película de anime más taquillera de la historia en Japón, por encima de Frozen y El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. Basada en el manga homónimo más vendido de la temporada con más de 150 millones de copias vendidas. Dirigida por Haruo Sotozaki cuenta las aventuras del joven Tanjiro Kamado, que debe enfrentarse a los demonios a bordo de un tren de pasajeros para salvarlos y salvar a su hermana también convertida en demonio. La película ha sido alabada por su agilidad narrativa y el impactante diseño visual desarrollado por Ufotable.

Participantes

CARMEN CARNERO

Carmen Carnero es una artista de cómics nacida en Málaga conocida por su trabajo en Marvel, DC Cómics y Dark Horse. Se Licenció en Bellas Artes por la Universidad de Granada y está en proceso de obtener el Doctorado en el poco tiempo libre que le deja el trabajo. Comenzó su carrera en Marvel dibujando parte del arco argumental “El Fin de X-Factor” siendo éste el inicio de diversos trabajos a través de varias editoriales realizando trabajos como: Court of The Dead para Sideshow, Swamp Thing para DC Comics, Superior Foes of Spider-Man, Cyclops y The Punisher para Marvel.

BAMF

Bamf es un youtuber de divulgación del mundo de la viñeta. Su canal, Comic Freaks, tiene más de 45.000 suscriptores, y se ha convertido en un referente. Es doctor en Filología Inglesa y miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic en España (ACDCómic).

PEDRO MONJE

Pedro Monje, originario de Bilbao, es redactor de la revista Dolmen desde 2013, miembro de la ACDCómic desde 2015, fundador del medio especializado “Sala de Peligro” en 2019 y escritor. Dedicado a difundir sus conocimientos sobre el cómic.

DAVID LÓPEZ

David López es un dibujante que desde el 2000 trabaja con las grandes editoriales americanas Marvel y DC Comics. Graduado en ilustración por la Escuela de Arte de Zaragoza en 1996.

Se consagra en DC con Fallen Angel (2002) y Catwoman (2004). En 2008 vuelve a trabajar con Marvel en Avengers: The Reunion, además dibuja para algunas de sus series como X-Men, Spider-Man o Guardians of the Galaxy. Su aportación más mediática ha sido su trabajo en Capitana Marvel (2014), que inspira la película de 2019.

Actualmente, trabaja en la segundada parte de título propio, BlackHand IronHead (Astiberri, 2019).

ALEX SERRANO

Alex Serrano es un periodista valenciano residente en Madrid que compagina su trabajo como especialista en contenidos y estrategia corporativa con colaboraciones en Esquire, Tentaciones, MondoSonoro, Rockdelux, Cartelera Turia o Zona Cómic, el podcast Base Otaku y la newsletter Cápsula de Escape.

Escribió en MiniDiario, Qué y Dónde y Cinemanía. Publicó dos libros: “The Obi-Wan Experience” y “Heroínas del Espacio”. Trabajó en El Mundo y Localia en Valencia, fundó el blog Culpable y Perdedor y fue redactor y guionista en los años de plomo de las televisiones autonómicas, así como en los inicios de Cuatro y el final de la revista FHM.

CARLOS PACHECO

Carlos Pacheco es uno de los dibujantes españoles más importantes en el género de superhéroes. Lleva décadas trabajando ininterrumpidamente para Marvel y DC, tiempo en el que ha dibujado cómics de X-Men, Los Vengadores, Los 4 Fantásticos, Capitán América, Superman, Green Lantern o La Liga de la Justicia, entre otros, ya sea en las series principales de los personajes, en series limitadas o en formato novela gráfica.

FRAN G MATUTE

Fran G. Matute es periodista, profesor y gestor cultural. Colabora habitualmente con "El Cultural" de "El Mundo" y la revista "Jot Down". Es autor del libro de entrevistas "Días de Viejo Color. Testimonios de una Andalucía pop (1956-1991)", así como comisario de la exposición itinerante organizada por el Centro de Estudios Andaluces a raíz de aquella publicación.

PEPO PÉREZ

Pepo Pérez, coautor junto al guionista Santiago García de las novelas gráficas El vecino, con un volumen de historias cortas adaptadas a serie en Netflix. Es profesor de Derecho en la Universidad de Málaga y graduado y doctor en Bellas Artes (2012) en la misma.

Su trabajo artístico se ha desarrollado desde los noventa en dibujo, ilustración, cómic y las artes gráficas. Ha dibujado ilustraciones y cómics para medios como Rockdelux, El Periódico de Catalunya, El País, Tinta Libre, NSLM, El Manglar o El Estafador. Ha escrito diversos libros y ha comisariado para el Ministerio de Cultura y la Universidad de Málaga la exposición colectiva Premio Nacional de Cómic.

ADRIÁN PINO

Adrián Pino es actor de cine y series de televisión. Su primer papel destacado en cine fue en “Ali” de Paco Baños. Participa en largometrajes como “Grupo 7” de Alberto Rodríguez o “Biografía de un Bebé” de Hernán González. En televisión ha participado en series como en “Allí Abajo”, “Brigada Fenómenos”, “Flaman” y “El Vecino”. También es uno de los fundadores y actual director y guionista de “Noche de Repálagos”, referentes andaluces en el micro teatro de comedia, donde ha escrito e interpretado más de 150 piezas teatrales desde su fundación en el año 2011.

ISABEL BELLIDO

Isabel Bellido es periodista cultural con especialización en Literaturas Hispánicas por la UAM. Responsable de prensa de las editoriales Fulgencio Pimentel, Dos Bigotes y Barrett, así como de la comunicación de la Fundación Rafael Pérez Estrada.

LUIS MONTES

Luis Montes es un autor de cómics y concept artist granadino, Creador del manga “Gryphoon” que se está publicado actualmente en la revista Planeta Manga.

Nacido en Granada, se formó en varias escuelas de diseño de la ciudad y terminó sus estudios en la prestigiosa escuela Joso de Barcelona, de la que es profesor desde hace cuatro años. En los últimos seis años ha trabajado como ilustrador para Nintendo en campañas de publicidad de Zelda y Fire Emblem, como concept artist para varias producciones de animación y estudios de videojuegos y como dibujante ha colaborado en varios proyectos, como el cómic “Diferente” de la editorial Planeta.

ORIOL ESTRADA

Oriol Estrada es programador de Manga Barcelona, coordinador de Cómic Barcelona y autor de Cultura Manga, además de co-fundador de Espai Daruma. Es autor de los libros de divulgación: Songokumanía: el big bang del manga (2016), 501 mangas que leer en español (2019) y Cultura Manga (2020).

OSCAR VALIENTE

Óscar Valiente nace en Salamanca en 1976. Inicia su trayectoria profesional como editor en el ámbito del manga con la publicación del fanzine Manganime y posteriormente como colaborador de Manga Films, Planeta y Salvat. Actualmente dirige Norma Editorial, empresa a la que se incorporó en 1993, donde ha desarrollado innumerables proyectos editoriales y empresariales relacionados con el mundo del cómic, el manga y la ilustración.

DAVID HERNANDO

David Hernando empezó con colaboraciones para editoriales como Dolmen, Norma y Panini antes de pasar a encargarse de la edición de DC Comics en Planeta, para España e Italia, entre 2006 y 2011. Desde 2012 ejerce de director editorial de Planeta Cómic. También, es profesor de “cómic, manga y novela gráfica” en los Máster en Edición de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad Internacional de Valencia. Autor de varios libros de divulgación dedicados a personajes como Superman, Batman o Spiderman. La obra Batman: el resto es silencio (2004), ganó el Premio de la Crítica a Mejor Obra Teórica.

ANA C. SÁNCHEZ

Ana C. Sánchez es dibujante e ilustradora, en Planeta Manga se estrenó con la obra yuri “Alter Ego”, que ha conseguido recopilarse en tomo y publicarse también en los mercados francés y estadounidense.

BEA CASTILLO

Bea Castillo forma parte del estudio Sky Riders y se dedica principalmente al concept art para animación o videojuegos. Su estreno en la revista Planeta Manga fue en el número cinco de la revista con una ilustración.

Luis Montes, granadino nacido en 1989, es el autor de uno de los títulos más populares de la revista Planeta Manga, “Gryphoon”, que ha sido recopilado en un tomo. Aparte del manga, Montes también ha trabajado como diseñador de personajes para videojuegos, libros infantiles y series de televisión, o como profesor en la prestigiosa Escola Joso de Barcelona.

DANI LAGUI

Dani Lagi, cómico de Stand Up Comedy desde 2006 y creador del canal de Youtube Strip Marvel TV, donde sus vídeos han superado ya las 75 millones de reproducciones. Tiene cerca de 800.000 suscriptores. Autor de ‘Como Conocí a vuestra Marvel’, donde explica los diez primeros años de Marvel Studios en clave de humor, y del cómic ‘El Guante Hater del Infinito’ que parodia la saga del Infinito de los cómics y del cine.

ANTONIO MONFORT

Antonio Monfort, licenciado en Psicología y lector de comics desde la infancia. Siempre ha desarrollado su afición por estos personajes desde la búsqueda del origen de estos vinculada a las vidas de sus autores y las circunstancias de su evolución, buscando la forma de aunar su pasión por la historia con el mundo de las viñetas. También es colaborador desde 2012 en programas como La órbita de Endor, el sótano del planet, El legado de Krypton, El garaje del Delorean o Los Archivos de Shield. Es autor del libro Secret Origin.