Patricia Alba Luque pide al ayuntamiento rebaje la carga impositiva del impuesto de circulación

En octubre de 2019 el Pleno del Ayuntamiento aprobó una subida del 11,47% para el IVTM. Dicha subida entró en vigor durante el ejercicio 2020. Se estableció también una bonificación del 100% para coches de 25 años o más, siendo del 50% para los vehículos eléctricos, híbridos y de autonomía extendida.

En septiembre de 2020, la portavoz socialista, Micaela García, presentó una moción en la que reclamaba que el IBI y el IVTM volvieran a los valores anteriores a la crisis social, económica y sanitaria generada por la pandemia covid-19.

Según la agrupación socialista alhaurina, el Equipo de Gobierno local no solo no atendió la petición, sino que las trámites para la bonificación, total o parcial, del IVTM resultan confusos o no han sido suficientemente publicitados, lo que ha dado lugar a que muchos vecinos y vecinas con derecho a ello no hayan podido beneficiarse de la medida, lo que genera un fuerte malestar entre las personas afectadas.

Por todo ello, Alba reclama a Joaquín Villanova, alcalde del municipio, y a su grupo que recapaciten sobre la cuestión tratada, se reduzca el impuesto de circulación y se simplifiquen los trámites para acceder a las bonificaciones pertinentes.