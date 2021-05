Ya se pueden alquilar los campos de fútbol 7 de Alhaurín de la Torre

Atendiendo a la buena evolución de la situación sanitaria y dando respuesta a la demanda de los amantes del fútbol, el Área de Deportes, que dirige María del Mar Martínez, ha reanudado el alquiler de los campos de fútbol 7 de Los Manantiales y de Carranque.

Para hacer uso de ambas instalaciones, deben reservarse previamente en un plazo máximo de 48 horas de antelación. Es preferible que la reserva se haga telefónicamente llamando al Pabellón El Limón (662 633 267) o a las Pistas Municipales de Pádel (662 634 772). El abono se hará por tarjeta de débito o crédito de forma anticipada.

Los dos campos de fútbol podrán utilizarse de lunes a viernes en horario de 21:30 a 22:30 horas. Para velar por la seguridad de todos los deportistas, el aforo máximo será de 20 personas por turno y se cumplirá un estricto protocolo higiénico-sanitario como la diferenciación de accesos de entrada y salida, el uso de gel hidroalcohólico o el uso de mascarillas, excepto en la zona de juego.

En caso de lluvia o de que se produzca cualquier otra incidencia que impida el uso de las instalaciones, se compensará en el siguiente mes de reserva. Si es el usuario o usuaria el que no puede acudir a la hora establecida debe avisar con al menos 24 horas de antelación y el importe se compensará en el siguiente mes también. Si la persona no avisa previamente, no se devolverá el importe.

De esta forma, el Área de Deportes pretende seguir ampliando los servicios deportivos del municipio. "En Alhaurín de la Torre hay una gran pasión por el fútbol, al igual que por otras modalidades deportivas, y queremos dar respuesta a sus demandas, siempre velando por la seguridad de todos y de todas".