El alcalde celebra el Día de Europa con el alumnado de los cursos del plan POEFE

El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Empleo, María del Mar Martínez, han celebrado esta mañana el Día de Europa con el alumnado y profesorado de los distintos cursos actualmente en marcha dentro del proyecto ‘Fórmate-Alhaurín de la Torre’, adscrito al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) que se subvenciona con fondos comunitarios de la UE. Los estudiantes que han acudido pertenecen a los itinerarios formativos de Catering, Hidrotermal, Electricidad, Almacén-Carretillas. Y Jardinería. Tras recibir una sesión dedicada íntegramente al proceso de construcción europea, a cargo de la profesora Ana Martín-, han sido invitados al Salón de Plenos, donde el regidor les ha dirigido unas palabras.

Villanova ha querido animar al alumnado e instarle a aprovechar el tiempo en estos cursos, ya que tanto el aprendizaje de las materias como las prácticas profesionales que llevan aparejadas, implica una mayor posibilidad de encontrar empleo en un futuro inmediato. En este sentido, enumeró una serie de inversiones y proyectos privados que están a punto de cristalizar en Alhaurín de la Torre -varios supermercados, hoteles, recintos de ocio, gasolineras, una ciudad del cine e incluso la posibilidad de una universidad privada-, que “traerán empleo y riqueza al municipio y significará la contratación de mucha mano de obra joven”.

El primer edil ha valorado muy positivamente la “importantísima y decisiva” llegada de fondos comunitarios europeos que han servido para financiar decenas de programas formativos, cofinanciados con la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, y que ha significado la formación y especialización de más de un millar de jóvenes a lo largo de los 32 años que lleva en funcionamiento el Centro Jabalcuza. “Muchos de aquellos chavales son hoy padres de familia con empleos estables o relativamente estables, y en parte es gracias a aquellas inversiones europeas”, concluye.

Villanova se confesó “muy reconfortado por haber podido aportar mi granito de arena, como miembro del equipo de gobierno municipal, al principio, o al frente de él, desde octubre de 1996, ya como alcalde, para que varias generaciones de jóvenes y de desempleados alhaurinos en general hayan recibido formación pública gratuita para recibir las competencias necesarias a la hora de acceder al mercado laboral en multitud de áreas”.

Y es que la primera escuela-taller del municipio data del lejano 1989, siendo pionera en toda Andalucía y, desde entonces, se han sucedido en Alhaurín de la Torre alrededor de una veintena de proyectos, entre escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, y que han formado a cerca de un millar de personas, “es decir, varias generaciones de alhaurinos y alhaurinas”. Este alumnado ha trabajado en proyectos singulares “que han transformado el municipio, como la reconversión de la antigua fábrica del Punto Industrial en sede del Ayuntamiento, el vivero municipal de Torrealquería, los propios centros de Formación Jabalcuza I y II, el centro social de Pinos, el centro de día de Huerta Alta, la ampliación de El Portón, la guardería municipal Ángel de la Guarda, el ajardinamiento de áreas libres en la travesía municipal, Retamar, Platero, Viñagrande, El Romeral y La Alquería entre otros lugares del municipio, así como el parque El Algarrobal, en los terrenos de la antigua depuradora, en El Cordobés, y la digitalización de buena parte del Legado Sesmero y el inventario del Archivo Municipal”.

Igualmente, se han llevado a cabo en todo este tiempo más de un centenar de cursos especializados para personas desempleadas en las más diversas ocupaciones y categorías, siempre en función de las necesidades laborales más demandadas en cada momento y en busca también de nuevos yacimientos de empleo. En ese ámbito, el número de personas alcanzadas supera otro millar largo.

En la actualidad, el Proyecto ‘Fórmate-Alhaurín de la Torre’ beneficiará a 375 personas en situación de riesgo. Tras varios años sin programas formativos, Ayuntamiento y Fondo Social Europeo hacen una decidida apuesta por nuestro municipio (2,5 millones €) para mejorar la inserción laboral de desempleados en situación de vulnerabilidad en dos años.

En todo este tiempo, según el regidor, España ha sufrido hasta tres periodos de grave crisis económica -la de 1993 y esta en la que estamos inmersos y dura seis años- y, sin embargo, “nuestro pueblo puede sacar pecho, porque la media de inserción laboral del alumnado de estos programas se encuentra en el 60 por ciento. Y muchos de ellos hoy por hoy son empleados y empleadas de esta noble institución y trabajan en su pueblo y en lo que les gusta”.

Para el regidor, son varias generaciones de jardineros, albañiles, carpinteros, electricistas y fontaneros los que Alhaurín de la Torre ha formado y que hoy tienen empleo estable, pero es que además hay otras especialidades igualmente importantes como la de experto en viveros, energías renovables, atención a la infancia, cerámica, ayuda a domicilio, forestal, polimantenedor de edificios o incluso documentación digital y electrónica.

“Todos conocéis que una de mis mayores obsesiones desde que soy alcalde es la de la formación de jóvenes que buscan una segunda oportunidad, tras haber dejado el colegio o instituto, para encontrar un mejor porvenir laboral. En buena lógica, es obligación de los poderes públicos procurar las herramientas institucionales, recursos económicos y medios técnicos y materiales a su alcance para lograr este cometido. Por eso, cuando miro hacia atrás y compruebo que una abrumadora mayoría de alumnos, jóvenes o no, de estos programas ha aprovechado correctamente el tiempo, ha aprendido un oficio y ha mostrado una excelente actitud, no puedo más que sentir orgullo y alegría. Significa que el dinero público invertido en este adiestramiento repercute en una plusvalía laboral para tu propia comunidad, ya que ese talento se queda en casa y no tiene que salir”, agrega.

A su término, el alcalde quiso mencionar una de las efemérides más importantes de nuestro viejo continente: el Día de Europa, 9 de mayo, en recuerdo de la que se llamó Declaración Schuman, el primer paso para integrar a los países europeos e impulsar su desarrollo económico. “Fue el germen de la actual Unión Europea, que ha traído nada menos que 61 años de prosperidad, cooperación, convivencia y trabajo conjunto, primero entre seis países y, según pasaban las décadas, se adherían más, hasta los actuales 27 Estados-miembro”.

Gracias a esta comunidad europea, muchos son los fondos económicos que han llegado a nuestro país, a nuestra tierra, Andalucía, y de ahí, a nuestro pueblo, Alhaurín de la Torre. “Y todo lo que os he contado, que ha servido para el desarrollo económico, laboral y social de Alhaurín de la Torre, ha contado con financiación de la UE, a través de los fondos regionales, de cohesión social o del fondo social”, culmina.